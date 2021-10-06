Samanyolu Haber /Politika / 'Memleket yanıyor, Tayyip Bey marketten gofret alıp saçını tarıyor' /06 Ekim 2021 15:56

'Memleket yanıyor, Tayyip Bey marketten gofret alıp saçını tarıyor'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatifi'nde yaptığı alışverişte yer alan ürünlerin temel gıdalar arasında yer almadığını hatırlattı.

'Memleket yanıyor, Tayyip Bey marketten gofret alıp saçını tarıyor'

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı gerçekleştiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP iktidarının ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi politikalarına tepki gösterdi.

Özgür Özel'in açıklamaları şöyle oldu:

"MİLLETİMİZE ŞİKAYET EDİYORUZ"

 Tayyip bey pazar günü Tarım Kredi Kooperatifi'nin Üsküdar'daki marketine giderek alışveriş yaptı. Gitti, iki alışveriş arabası doldurdu 1002 lira ödedi ve 'Fiyatlar gayet uygun' dedi. Hiçbir yorum yapmadan milletimize şikayet ediyoruz.

İçinde et, süt, yumurta yok. Abur cubur gofret var. Millete layık gördüğü arabaya et, süt koymayan cumhurbaşkanının milletle irtibatı kesilmiştir. Market arabasına et koyamadıktan sonra o arabayı yürütmeye kalkma. Sofrada yangın var, mutfakta yangın var, cüzdanda yangın var, memlekette yangın var ama Tayyip Bey gofret alarak saçını tarıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Memleket yanıyor, Tayyip Bey marketten gofret alıp saçını... Sonraki Haber >>

'Memleket yanıyor, Tayyip Bey marketten gofret alıp saçını tarıyor'

'Memleket yanıyor, Tayyip Bey marketten gofret alıp saçını tarıyor'

Erdoğan çalıyor ama namaz kılıyor

Erdoğan çalıyor ama namaz kılıyor

'Erdoğan sağlık raporu almalıdır hem de hemen'

'Erdoğan sağlık raporu almalıdır hem de hemen'

Övmek isterken yarıda kesti...

Övmek isterken yarıda kesti...

Brezilya'da futbolcu hakemi öldüresiye dövdü

Brezilya'da futbolcu hakemi öldüresiye dövdü

Saadet'ten Erdoğan'a 'market' göndermeli kitap reklamı

Saadet'ten Erdoğan'a 'market' göndermeli kitap reklamı

Yeni viral video, Timsah yiyen timsah

Yeni viral video, Timsah yiyen timsah

AKP'li vatandaş: Biz birçok şeyi inkar ediyorduk meğer doğruymuş

AKP'li vatandaş: Biz birçok şeyi inkar ediyorduk meğer doğruymuş

Pandora Papers nedir?

Pandora Papers nedir?

Son fidan basın emekçileri ve Hrant Dink adına dikildi

Son fidan basın emekçileri ve Hrant Dink adına dikildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:59:17