'Memleket yanıyor, Tayyip Bey marketten gofret alıp saçını tarıyor'

"MİLLETİMİZE ŞİKAYET EDİYORUZ"





Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı gerçekleştiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP iktidarının ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi politikalarına tepki gösterdi.Özgür Özel'in açıklamaları şöyle oldu:Tayyip bey pazar günü Tarım Kredi Kooperatifi'nin Üsküdar'daki marketine giderek alışveriş yaptı. Gitti, iki alışveriş arabası doldurdu 1002 lira ödedi ve 'Fiyatlar gayet uygun' dedi. Hiçbir yorum yapmadan milletimize şikayet ediyoruz.İçinde et, süt, yumurta yok. Abur cubur gofret var. Millete layık gördüğü arabaya et, süt koymayan cumhurbaşkanının milletle irtibatı kesilmiştir. Market arabasına et koyamadıktan sonra o arabayı yürütmeye kalkma. Sofrada yangın var, mutfakta yangın var, cüzdanda yangın var, memlekette yangın var ama Tayyip Bey gofret alarak saçını tarıyor.