Samanyolu Haber /Politika / Memleketi böyle soyuyorlar: AKP'li isme milyarlık özel davetli ihale /29 Kasım 2022 12:14

Memleketi böyle soyuyorlar: AKP'li isme milyarlık özel davetli ihale

Erdoğan'ın yazlık sarayının yolunu yapan AKP'nin eski Trabzon İl Başkan Yardımcısı'nın sahibi olduğu şirkete 1.4 milyarlık yeni bir ihale verildi. İhale kimselere duyurulmadan, gizli saklı gerçekleşti.

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AKP iktidarı bir büyük ihaleyi daha kimselere duyurmadan özel olarak davet ettiği bir müteahhide verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü Muğla-Kale arasındaki yol için yapım ihalesi düzenledi. Rekabete imkan veren açık usül yerine, deprem gibi olağanüstü haller için istisna olarak düzenlenen “21-b Pazarlık” usulü tercih edildi.

ÖZEL DAVET

Sözcü’den Yusuf Demir’in haberine göre, bu sayede ilana çıkmadan yani kimselere duyurulmadan, istenen şirketler davet edildi. Tam 1 milyar 440 milyon 892 bin 934 lira 69 kuruş yaklaşık maliyet hesaplanan proje için 31 Ekim 2022 günü Ankara’da ihale düzenlendi. Özel davetle 6 firma katıldı.

İhale, 1 milyar 310 milyon liraya Sarıosmanoğlu İnşaat’a verildi. 340 gün sürecek inşaatın 6 Kasım 2023 günü tamamlanması öngörüldü.

ESKİ AKP YÖNETİCİSİ

Sarıosmanoğlu şirketi Marmaris Okluk Koyu'na inşa edilen Cumhurbaşkanlığı yazlık sarayının da yol ihalesiyle kamuoyu tarafından duyulmuştu.

Sarıosmanoğlu İnşaat’ın sahibi İsmail Keleş, aynı zamanda AKP’nin eski Trabzon İl Başkan Yardımcısı ve İl Genel Meclisi Üyesi…
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