Memleketi böyle soyuyorlar: AKP'li isme milyarlık özel davetli ihale

ÖZEL DAVET

ESKİ AKP YÖNETİCİSİ

AKP iktidarı bir büyük ihaleyi daha kimselere duyurmadan özel olarak davet ettiği bir müteahhide verdi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü Muğla-Kale arasındaki yol için yapım ihalesi düzenledi. Rekabete imkan veren açık usül yerine, deprem gibi olağanüstü haller için istisna olarak düzenlenen “21-b Pazarlık” usulü tercih edildi.Sözcü’den Yusuf Demir’in haberine göre, bu sayede ilana çıkmadan yani kimselere duyurulmadan, istenen şirketler davet edildi. Tam 1 milyar 440 milyon 892 bin 934 lira 69 kuruş yaklaşık maliyet hesaplanan proje için 31 Ekim 2022 günü Ankara’da ihale düzenlendi. Özel davetle 6 firma katıldı.İhale, 1 milyar 310 milyon liraya Sarıosmanoğlu İnşaat’a verildi. 340 gün sürecek inşaatın 6 Kasım 2023 günü tamamlanması öngörüldü.Sarıosmanoğlu şirketi Marmaris Okluk Koyu'na inşa edilen Cumhurbaşkanlığı yazlık sarayının da yol ihalesiyle kamuoyu tarafından duyulmuştu.Sarıosmanoğlu İnşaat’ın sahibi İsmail Keleş, aynı zamanda AKP’nin eski Trabzon İl Başkan Yardımcısı ve İl Genel Meclisi Üyesi…