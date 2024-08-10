'Memleketim size farklı gelse de ben sizlere yabancı değilim'

Farzona Öğretmen'in yanı sıra, Iraklı Aram ve Türkmen Hanım'ın dokunaklı yaşam öyküleri de dikkat çekiyor. Zorluklar karşısında yılmayan azim ve umut dolu yaşamları, Sovyet Rusya'nın baskılarından kurtulup, göçmen olmanın yalnızlığında sevgi ve barışı arayan insanların hikayelerini anlatıyor.
Kahramanlarımız, yollarına çıkan muhabbet fedaileriyle insanlığa hizmet ve Türkiye sevdasıyla yola devam ederlerken, hayalleri yarım kalmış gibi gözükse de, dünyaya ve insanlığa katkıda bulunmanın ne denli anlamlı olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.
Sizleri, bu duygu dolu yolculuğa davet ediyoruz.
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Google Play Ingilizce: https://play.google.com/store/books/details?id=iDEWEQAAQBAJ
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Google Play Türkçe: https://play.google.com/store/books/details?id=0jIWEQAAQBAJ