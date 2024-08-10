Samanyolu Haber /Gündem / 'Memleketim size farklı gelse de ben sizlere yabancı değilim' /10 Ağustos 2024 17:23

'Memleketim size farklı gelse de ben sizlere yabancı değilim'

Advocates of Silenced Turkey tarafından yayımlanan ve yazar Mehmet Akpak'ın kaleme aldığı, birbirinden dokunaklı hikayelerden oluşan yeni kitabımız, Amazon ve Google Books'ta Türkçe ve İngilizce olarak okuyucularla buluşuyor.

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Uzak diyarlardan gelen misafirimiz Tacikistanlı Farzona Öğretmenin yürek ısıtan hikayesiyle buluşmak için hazır olun. Tacikistan'ın dağlarından yabani çiçekler ve vadilerinden serin rüzgarlar getiren Farzona Öğretmen, yaşam mücadelesi ve hayalleriyle hepimize ilham veriyor.

Farzona Öğretmen'in yanı sıra, Iraklı Aram ve Türkmen Hanım'ın dokunaklı yaşam öyküleri de dikkat çekiyor. Zorluklar karşısında yılmayan azim ve umut dolu yaşamları, Sovyet Rusya'nın baskılarından kurtulup, göçmen olmanın yalnızlığında sevgi ve barışı arayan insanların hikayelerini anlatıyor.

Kahramanlarımız, yollarına çıkan muhabbet fedaileriyle insanlığa hizmet ve Türkiye sevdasıyla yola devam ederlerken, hayalleri yarım kalmış gibi gözükse de, dünyaya ve insanlığa katkıda bulunmanın ne denli anlamlı olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Sizleri, bu duygu dolu yolculuğa davet ediyoruz.

Kitaplara Amazon ve Google Books üzerinden ulaşabilirsiniz.

Amazon Ingilizce: https://www.amazon.com/dp/B0D9QSDSZ8
Google Books Ingilizce: https://books.google.com/books/about?id=iDEWEQAAQBAJ
Google Play Ingilizce: https://play.google.com/store/books/details?id=iDEWEQAAQBAJ
Google Books Türkçe: https://books.google.com/books/about?id=0jIWEQAAQBAJ
Google Play Türkçe:  https://play.google.com/store/books/details?id=0jIWEQAAQBAJ
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