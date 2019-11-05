Samanyolu Haber /Gündem / Memlekette insan kaçırılıyor, İnsan Hakları Komisyonu’nun umrunda değil! /05 Kasım 2019 14:37

Memlekette insan kaçırılıyor, İnsan Hakları Komisyonu’nun umrunda değil!

İnsan Hakları Savunucusu HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis İnsan Hakları Komisyonu’nun Türkiye’deki insan hakları ihlallerini görmezden geldiğini söyledi.

Meclis İnsan Hakları Komisyonu ne iş yapar ?

Gergerlioğlu, “Memlekette insan kaçırılıyor, umurunda değil. Hiç bir araştırma yapmıyor. Gel beraber araştıralım diyoruz, gelmiyor. İsyan etmemek mümkün değil!” ifadelerini kullandı.

Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Memlekette insan kaçırılıyor, Meclis İnsan Hakları Komisyonu’nun umurunda değil. Gidip araştırıp bir rapor düzenlemiyor. Halfeti’de Ankara Emniyeti’nde işkenceler yapılıyor önüne koyuyoruz buyrun araştırın, ‘Hayır’ diyor araştırmayacağız. Anne baba tutuklular, bir sürü vahim olaylar umrunda değil. Hiç bir şekilde araştırma yapmak istemiyor; sadece İçişleri bakanlığına soru soruyor; ‘Böyle birşey olmuş mudur?’ Bakanlık da diyor ki, ‘Hayır olmamıştır’. Daha sonra biz gidip araştırıyoruz, olmuş! Kaçırılma olayı yaşanmış. Diyorum ki başkana, ‘gel gidelim beraber araştıralım, Ankara’da Çamlık Mahallesi’nde olmuş bu olay diyorum. Gelmiyor. Daha sonra Türkiye’de hiç bir insan hakları ihlali yok’ diyor. İsyan etmemek mümkün değil!”

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