Memleket'ten haber var: 'Kısmi bir direniş olsa da...'

Memleket Partisi Genel Merkezi'nde saat 14.00’te Genel Başkan Muharrem İnce başkanlığında toplanacak olan Merkez Yürütme Kurulu, son gelişmeleri ışığında nasıl bir tutum alacağını masaya yatıracak.







Gazete Pencere’den Hayri Demir’in kulis haberine göre, dün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında imzalanan protokol sonrası partide iki eğilim öne çıktı. Partinin üst düzey kurmaylarından bir isim imzalanan protokolü olumlu bulduklarını ve desteklediklerini belirtirken, Kılıçdaroğlu’nun desteklenip desteklenmeyeceği konusunda henüz karara varılmadığını aktardı. Nihai kararın bugün toplanacak olan MYK toplantısında, kurmaylarını değerlendirmelerini yaptıktan sonra Genel Başkan Muharrem İnce tarafından belirleneceğini söyledi.





Aynı isim, tutumlarına ilişkin “kısmi bir direniş olsa da Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yana tavır alınması” ihtimalinin güçlü olduğunu söyledi.