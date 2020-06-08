Samanyolu Haber /Gündem / Memnuniyet anketi: Yavaş'tan oy patlaması /08 Haziran 2020 10:51

Memnuniyet anketi: Yavaş'tan oy patlaması

Türkiye'deki Büyükşehir belediyelerine ilişkin yapılan memnuniyet anketinde ilk sırayı yüzde 73.2 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş alırken, sıralamadaki ilk 10'daki başkanın 7'sinde CHP'liler yer aldı.

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Piar Araştırma, 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında yaptığı 30 büyükşehir ve bunlara bağlı metropol ilçelerde yaptığı araştırmanın sonuçlarını duyurdu. 18 yaş üzeri 65 bin 704 katılımcı ile SMS link yönlendirmesi yöntemiyle yapılan anket için hata payı +/- 2,19 olarak verildi. Araştırmada çıkan ilk 10 şehrin başında Ankara yer aldı. CHP’li Mansur Yavaş yüzde 73,2 oranla ilk sırayı aldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yüzde 64 ile ikinci, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yüzde 63.2 ile üçüncü sırada yer aldı. Listedeki üç AKPli başkan, Uğur Altay (Konya), Fatma Şahin (Gaziantep) ve Hayrettin Güngör (Kahramanmaraş) de yer aldı. 


İmamoğlu 5. sırada

Ankette çıkan başkanların memnuniyet oranları ve yerel seçimde aldıkları oylar şöyle:

1- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 73.2 (31 Mart yüzde 50.93)

2- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yüzde 64.0 (31 Mart yüzde 50.62)

3- Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yüzde 63.2 (31 Mart yüzde 53.94)

4- Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur Altay yüzde 58.6 (31 Mart yüzde 70.53)

5- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 57.2 (31 Mart yüzde 54.21)

6- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yüzde 56.9 (31 Mart yüzde 53.63)

7- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yüzde 56.1 (31 Mart yüzde 52.30)

8- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yüzde 55.8 (31 Mart yüzde 58.10)

9- Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yüzde 55.6 (31 Mart yüzde 53.97)

10 -Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör yüzde 54.0 (31 Mart yüzde 67.60)
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