Samanyolu Haber /Gündem / 'Memur maaşlarına yüzde 40 artış' mesajı /23 Haziran 2022 22:13

'Memur maaşlarına yüzde 40 artış' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin memur maaşlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, yüzde 40 oranında bir zamdan söz ettiği aktarıldı.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Bakan Nebati, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ek bütçe görüşmelerinde sorulara cevap verdi. Bakan Nebati memur maaşlarıyla ilgili, "Temmuz ayında yapılacak artış haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşecek olup, yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2022 ocak ayında çalışanlarımızın aylıklarına yüzde 30.95 artış yapılmıştı. Temmuz ayında yapılacak artış haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşecek olup, yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın ayılıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır" dedi.

Bakan Nebati, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ek bütçe görüşmelerine katıldı ve sorulara cevap verdi.

Nebati, temmuz ayına ilişkin memur zamlarına yönelik olarak, şu ifadeleri kullandı:

"2022 Ocak ayında çalışanlarımızın aylıklarına yüzde 30.95 artış yapılmıştı. Temmuz ayında yapılacak artış Haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşecek olup, yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın aylıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır. Temmuz ayında emeklilerimize yapılacak artış yaklaşık yüzde 40 oranında olacağını öngörmekteyiz. 2022 yılı memur emeklilerimizin aylıklarında kümülatif artış yüzde 83'e, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin kümülatif artışı yüzde 76'ya ulaşacaktır. Emekli aylıklarının artışının etkisi 180 milyar lira civarındadır. Prim gelirlerindeki artış dikkate alınarak SGK'ya yapılacak transferlerin toplamı 154 milyar TL olarak teklif ediyoruz."

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Memur maaşlarına yüzde 40 artış' mesajı Sonraki Haber >>

Hak arayışı için yürümek Hizmet prensiplerine aykırı mıdır?

Hak arayışı için yürümek Hizmet prensiplerine aykırı mıdır?

Emine Erdoğan'a protesto şoku!

Emine Erdoğan'a protesto şoku!

Eyleme Çağrı

Eyleme Çağrı

AKP'li Kurtulmuş'tan canlı yayında geri vites

AKP'li Kurtulmuş'tan canlı yayında geri vites

AIHM önünde yapılacak eylem neden önemli?

AIHM önünde yapılacak eylem neden önemli?

Nurullah Albayrak: AİHM'den tek istediğimiz görevini yaoması

Nurullah Albayrak: AİHM'den tek istediğimiz görevini yaoması

AIHM, gazetecilerle ilgili kararlarını bir an önce vermeli

AIHM, gazetecilerle ilgili kararlarını bir an önce vermeli

AİHM'e "artık yeter" demek için buluşuyorlar

AİHM'e

AİHM'e "artık yeter" demek için buluşuyorlar

AİHM'e

Erdoğan Rejimi'nin Türkiye dışındaki pis işleri

Erdoğan Rejimi'nin Türkiye dışındaki pis işleri
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:57:57