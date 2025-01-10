Memur-Sen Başkanı'nın maaşı dudak uçuklattı: İşte o rakam!

İktidarın asgari ücretliden memura, memurdan emekliye yaptığı zamlar tartışılırken gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.





Memur-Sen Konfederasyonu ve Eğitim-Bir-Sen'den Genel Başkanı Ali Yalçın'ın maaşının 500 bin TL olduğu iddia edildi.





MEMUR SEN BAŞKANI'NIN MAAŞI DUDAK UÇUKLATTI

Sözcü yazarı Sultan Uçar, "Marangoz sendikacı milyarları yönetiyor!" başlıklı yazısında Ali Yalçın'ın maaşının 500 bin TL olduğu iddiasını gündeme getirdi. Çalışandan kesilen aidatlarla yılda 5.8 milyar liralık bir bütçeyi yönettiğini vurgulayan Uçar, "Sendikaların para akışını sistemden anlık gören Maliye Bakanlığı, Ali Yalçın'ın maaşını halka açıklasın" dedi.





Yazının ilgili bölümü şu şekilde:





Öğretmenler birkaç kuruş zam için çırpınırken, sustu. Ali Yalçın’la ilgili Ankara’dan dün çok ilginç bir telefon geldi. Yanı başında adı bizde saklı bir isim, “Maaş bordrosunu gözlerimle gördüm. Ali Yalçın, Memur Sen’den 50 bin TL, Eğitim Bir Sen’den 150 bin TL, toplam 200 bin TL çıplak maaş alıyor. Aylık 300 bin TL temsil, huzur hakkı, yolluk, yevmiye ile maaşı 500 bin TL. Konuşamaz” iddiasında bulundu.





“Ayıp olmazsa maaşın ne kadar?” diye sormak için aradım, açmadı. Sendikaların para akışını sistemden anlık gören Maliye Bakanlığı, Ali Yalçın’ın maaşını halka açıklasın. Üyelerden her ay ortalama 315 TL para otomatik kesilip sendika hesabına aktarılıyor. Memur Sen’in, son zamla yıllık geliri 4.2 milyar TL, Eğitim Bir Sen’in yıllık geliri 1.6 milyar TL’ye çıktı.





“Hukuk her şeyin kralıdır” diyen Herodot’un aksine, yılda 5.8 milyar lirayı yöneten Marangoz Ali, holdingleşen sendikacılıkta krallığını ilan etti.