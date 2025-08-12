Memur-Sen’den hükümete: “Bu ciddiyetsiz teklifi reddediyoruz”



Alı Yalçın'ın açıklamaları şöyle:



Bu teklifte refah payı, taban aylığı yok. Bu teklifte enflasyon gerçekliği yok. Bu teklifte emekli yok, emekçi yok! Daha doğrusu bu teklifte çözüm yok. Bu teklifin akılla, vicdanla, hakkaniyetle, adaletle ilgisi yok. İşveren (kamu) umut değil hayal kırıklığı üretmiştir. Ortaya koyduğumuz irade işverenin teklifine yansımamıştır.

Bu oranlar geçmiş kayıplarımızı telafi etmez, gelecekteki kaygılarımızı önlemez. Bu yüzden bu ciddiyetsiz teklifi reddediyoruz. Tekliflerimizi verdiğimiz günden bu gün 19 gün geçti. Bu rakamlar, pazardaki marketteki fiyatlarla, kiralardaki artışlarla memurun gerçekleriyle hiç uyuşuyor mu Allah aşkına? Bu teklif 19 gün değil, 19 saniye bile üzerinde düşünülmediğini gösteriyor.

Biz ortada pazarlık yapacak bir teklif görmüyoruz. Bu teklif kamu çalışanları arasındaki ücret adaletsizliğini gidermez. Farklı statülerde aynı işi yapan çalışanlar arasındaki ücret dengesizliğini ortadan kaldırmaz. Cumhurbaşkanımızın kamu çalışanları arasındaki ücret adaleti kriterini bu teklif sağlıyor mu; ben bunu buradan kamu işverenine soruyorum…



Hükümet ilk teklifinde ne vermişti?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan memurlar için hükümetin ilk zam teklifini açıkladı. Buna göre 2026 yılının ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6; 2027 yılının ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için yine yüzde 4 zam teklif edildi. Işıkhan, “Bu ilk teklifimiz. Müzakerelerimiz devam edecek.” dedi.



Memur-Sen, 2026’nın ilk yarısında taban aylığa 10 bin lira zam, yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 zam talep ediyor. İkinci yarıda ise yüzde 20 zam öngörülüyor. 2027 yılında ise ilk 6 ayda taban aylığına 7 bin 500 lira zam ve yüzde 20 zam, ikinci 6 ayda ise yüzde 15 zam isteniyor. Bu teklif, 2026 için kümülatif yüzde 88, 2027 için kümülatif yüzde 46 zam anlamına geliyor.