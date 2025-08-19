Samanyolu Haber /Gündem / Memur-Sen: Greve katılanlara soruşturma açılması hukuk dışı /19 Ağustos 2025 18:33

Memur-Sen: Greve katılanlara soruşturma açılması hukuk dışı

Türkiye genelinde dün gerçekleştirilen iş bırakma eylemine katılan memurlar hakkında soruşturma başlatıldığı duyumu alan Memur-Sen, bu "hukuksuzluğu" sergileyen yetkililer hakkında şikâyette bulunacağını açıkladı.

SHABER3.COM

Türkiye'de kamunun zam teklifini yeterli bulmayan memurlar dün iş bıraktı. Greve giden üyeleri hakkında soruşturma açılacağı yönünde duyumların sendikaya ulaştığını bildiren Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) bunun "hukuk dışı ve keyfi" bir girişim olduğu uyarısında bulundu.

Sendikadan yapılan açıklamada, "18 Ağustos'ta Türkiye genelinde gerçekleştirdiğimiz iş bırakma eylemine katılan üyelerimize soruşturma açılacağı yönünde duyumlar alınmaktadır. Bu türden hukuk dışı ve kabulü mümkün olmayan, tahammül sınırlarımızı zorlayan, pervasız ve keyfi teşebbüslere asla müsamaha göstermeyeceğiz" denildi.

Sendikal eyleme katılmanın, sendikal örgütlenme özgürlüğünün bir parçası olduğu hatırlatılan açıklamada, "Anayasa Mahkemesi, sendikal eylem kararları gereğince işe gelmeme halinde verilen disiplin cezalarını, sendikal hak ihlali olarak görmektedir. Buna rağmen eyleme katılan kamu çalışanlarına soruşturma açmak, disiplin cezası vermek veya benzer yaptırım veya yaptırım tehditlerine maruz bırakmak, 18 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiğimiz eylemi dahi gölgede bırakacak, tüm Türkiye'ye yayılacak başka eylem ve tepkilere kapı aralayacaktır" ifadeleri yer aldı.

Memur-Sen, üyelerine soruşturma açan veya disiplin cezası veren yetkilileri, sendikal hakların engellenmesi suçunu işlediklerinden hareketle cumhuriyet başsavcılıklarına şikâyet edeceklerini bildirdi.

Kamu, memurlara 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ay için ise yüzde 7; ayrıca 2027 yılı için ilk altı ayda yüzde 4 ve ikinci altı ayda yüzde 4 oranında zam teklifinde bulunmuştu. Teklifi yetersiz bulan Memur-Sen, Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş ve KESK dün Türkiye genelinde iş bırakma eylemi düzenlemişti.

Kaynak: DW
