Memur-Sen: Hakeme güvenmiyoruz

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, 6.5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren zam görüşmelerinde sürecin tıkanmasının ardından Hakem Heyeti’nde konuştu. Yalçın, Memur-Sen’in hakem sürecine başvurmayacağını belirterek, “Hakeme kamu görevlilerinin zerre miktarda inancı ve güvenci yoktur” dedi.





Yalçın, 8. Dönem Toplu Sözleşmesi sürecinde memur ve emeklilerin ekonomik kayıplarının giderilmesi, gelirde adalet ve ücrette denge sağlanması için yürütülen mücadelenin, kamu işvereninin uzlaşıdan uzak tutumu nedeniyle uzlaşmazlıkla sonuçlandığını söyledi. “Uzlaşmanın sağlanması gereken yer Toplu Sözleşme masasıdır” diyen Yalçın, tekliflerini 24 Temmuz’dan itibaren sunduklarını ve kamu görevlilerinin sorunlarının çözülmesi için mücadele ettiklerini ifade etti.





Yalçın, “Kamu işveren heyeti, memurun sesine kulağını, emeklinin mağduriyetine gözünü kapatmıştır. Tekliflerde ne adalet ne de denge vardı. Dertlerimize deva olmayan tüm teklifleri reddettik, kabul etmedik” dedi.









İNİSİYATİF HÜKÜMETTE





HAKEM HEYETİ NEDİR?

Memur ve emeklinin hakları için yapılan eylemlere değinen Yalçın, “Yüz binlerce kamu görevlisinin katılımıyla Türkiye genelinde iş bıraktık, hayatı durdurduk. Memur ve emeklinin hayat bulması için gerçekleştirdiğimiz eylemler tüm Türkiye tarafından biliniyor” ifadelerini kullandı.Sürecin Hakem Heyeti’ne kalmasına dair Yalçın, “Önümüzde hakem süreci var. Hakeme ne bizim ne de kamu görevlilerinin zerre miktarda inancı ve güvenci yoktur. Geçmişte hakemlik edenlerin adil olmayan kararları, hakemi kamu işvereni haline getirmiştir” dedi.Yalçın, sürecin tamamlanmasının hükümetin inisiyatifinde olduğunu belirterek, “Hâlâ üç gün var. Memurun beklentileri karşılansın, umutsuzluk umuda dönüşsün. Mücadelemiz ve itirazımız devam edecektir” açıklamasında bulundu.Hakem Heyeti 11 üyeden oluşuyor ve bu üyelerin 6’sı Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Heyetin 4 üyesi Memur-Sen’den, biri Kamu-Sen’den, diğer üye ise Memur-Sen tarafından gösterilen akademisyenler arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor. Böylece heyette hükümetin ağırlığı belirgin şekilde görülüyor.Hakem Heyeti’nin vereceği karar kesin ve toplu sözleşme hükmünde olacak. Başvurunun ardından 5 gün içinde karar açıklanması bekleniyor.