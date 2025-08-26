Memur-sen hakemin zam teklifini duyunca masayı terketti

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme Görüşmeleri’nde sona yaklaşılıyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere bugün dördüncü kez toplandı. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda, konfederasyon temsilcileri ile kamu işveren temsilcileri, kurula getirilen toplu sözleşme talepleri üzerinde müzakerelerde bulundu. Kamu işvereni dördüncü toplantıda 2026 yılı için sunduğu teklifi aynı bıraktı. 2027 yılında ise birer puan artışa gidildi.









Hükümetin sendikalarca reddedilen son teklifi şöyleydi:• 2026 için ilk altı ay yüzde 11,• İkinci altı ay için yüzde 7?• 2027 için ilk altı ay yüzde 4,• İkinci altı ay için yüzde 4• 2026 için taban aylığa 1000 lira zamYeni teklifin ardından bir açıklama yapan Memur-Sen, bazı olumlu adımların atıldığını ama bunların sorunu çözmeyeceğini kaydederek Hakem Kurulu’ndan çekildiklerini açıkladı. Açıklamada, “Uzlaşmazlıkla sonuçlanan Toplu Sözleşmede Toplantı Tutanağı ile kayıt altına aldığımız 58 Kazanım Hakem Kurulunda oylandı. Verdiğimiz tepkiler ve Hakem Kurulu’ndaki ısrarımızla bazı olumlu adımlar atıldı ama bunlar sorunu çözmez. Hakem Kurulu’ndan çekildik.” ifadelerine yer verildi.Hakem Kurulu kararını verdi!Sendikaların çekilmesinin ardından Hakem Kurulu’nun ne yapacağı merak konusuydu. Dakikalar sonra karar açıklandı. Kurul, hükümetin zam teklifini kabul etti. Buna göre, memurların taban aylığına 1000 TL’lik artış yapılacak. Oransal artışlara yönelik olarak, toplu sözleşmede 2026 birinci altı ay için verilen teklif, Hakem Kurulu’ndan aynen kabul edildi.Yasal sürenin bitmesine bir gün kala 26 Ağustos’ta yapılan Kurul toplantısının ikinci oturumunda hükümet tarafı, 2027’ye yönelik 4+4 teklifinin birinci altı ayı için 1 puanlık artış yaptı ve 2027 birinci altı ayı için yüzde 5, ikinci altı ay için yüzde 4 şeklinde revize etti.Hakem Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla herhangi bir itiraz yolu olmadığı için kesinleşmiş olacak. Böylece, kamu görevlilerine yönelik 8. Dönem toplu sözleşme de tamamlanmış oldu.