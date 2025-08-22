Samanyolu Haber /Gündem / Memur-Sen zam talebini kime havale etti? /22 Ağustos 2025 18:55

Memur-Sen zam talebini kime havale etti?

Memur-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurmayacağını duyurdu.

SHABER3.COM

6,5 milyonu memur ve memur emeklisini kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında uzlaşmazlıkla sonuçlandı.

Memur-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurmayacağına karar verdi. 

Hakem Kurulu'na başvuru için bugün son gündü.

Konuya ilişkin Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

    Gelirde adalet ücrette denge' ilkesiyle yürüttüğümüz; bozulan iş barışını inşa, memur ve emeklilerin gelir seviyesini yükseltmek için ter akıttığımız 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri Kamu İşvereninin çözümsüzlükte ısrar eden tutumu nedeniyle uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır. Memur-Sen olarak uzlaşmazlıkla sonuçlanan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin imzalanan toplantı tutanağını Hakem Kurulu’na götürmeme kararı aldık ve Hakem’e başvurmadık. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
