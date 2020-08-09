Memur ve emekli zammı bir ay dayandı

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, dövizdeki yükselme önümüzdeki döneme enflasyon artışı olarak yansıyacak. Memur ve memur emekli maaşlarına bu yılın ikinci yarısında yüzde 4 toplu sözleşme zammı verildi. İlk 6 ayda oluşan 1.75’lik enflasyon farkıyla birlikte memur ve memur emeklisinin eline geçen toplam zam oranı 5.75 oldu. İşçi emeklilerinin maaşına da yılın ikinci yarısında toplam 5.75 oranında zam yapıldı. Haziranda eşi çalışmayan iki çocuklu en düşük memur maaşı yaklaşık 4 bin liraydı.







5.75’lik artışla en düşük memur maaşı 4 bin 230 liraya yükseldi. Haziranda dolar 6.85’ti ve uzun süre de böyle seyretti. Dolar son günlerde 7.30’un da üzerine çıktı. İnişli-çıkışlı seyrini de sürdürüyor.





Ortalama 7.30 temel alınarak yapılan hesaplama maaşlardaki erimeyi de ortaya koydu. Buna göre haziran ayında en düşük memur maaşının dolar karşılığı 584 dolardı. Zam sonrası 4 bin 230 liraya çıkan en düşük memur maaşının karşılığı fırlayan kur karşısında 579 dolara kadar geriledi. En düşük memur emekli aylığı da temmuz zammıyla birlikte 2 bin 661 liradan 2 bin 814 liraya çıktı. Haziran ayında 388 dolara karşılık gelen memur emekli maaşı 385 dolara indi. En düşük işçi emekli aylığı 1500 lira.





Bundan daha düşük olan işçi emekli aylıkları 1500 liraya tamamlanıyor. Onlar için kayıp daha da büyük. Haziranda maaşlarının dolar olarak karşılığı 219 dolardı. Bu günlerde 205 dolara kadar geriledi. Asgari ücret de dolar karşısında eridi. Ocakta 1 dolar 5.94 liraydı. 2 bin 324 lira olan asgari ücretin karşılığı 391 dolardı. Şimdi ise 318 dolara kadar geriledi.



