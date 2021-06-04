Samanyolu Haber /Ekonomi / Memur ve emeklilere maaş zammı 5 ay dayandı /04 Haziran 2021 10:29

Memur ve emeklilere maaş zammı 5 ay dayandı

Memur ve emeklilere yılbaşında yapılan yüzde 6'lık zam enflasyona 5 ay dayanabildi. Temmuzda memur ve emeklilere enflasyon farkı dahil yüzde 7.5 oranında zam göründü.

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Yılın ilk 5 ayında yüzde 6.39'a ulaşan tüketici enflasyonu, memur ve emeklilere yılın tamamı için verilen yüzde 6'lık maaş zammını bitirdi. Milyonlarca dar gelirli 3.39 puan eksiye düşürdü. Haziran ayı da dikkate alındığında temmuzda memur ve emeklilere yüzde 3 zammın yanı sıra yüzde 4.45 civarında enflasyon farkı verilecek. Böylece temmuz zammı toplamda yüzde 7.5'e yaklaşacak. 

Zamlar kaybını kapatmıyor

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, hükümet, memur ve memur emeklilerine bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 3 zam verdi. Ancak 5 aylık enflasyon yüzde 6.39'a çıktığı için memur ve emeklinin şimdiden yüzde 3.39 enflasyon farkı alacağı oluştu. Haziranda enflasyon yüzde 1 oranında artarsa 6 aylık enflasyon yüzde 7.45'e çıkacak ve memurla emeklilerin enflasyon farkı alacağı yüzde 4.45'e yükselecek. Temmuzda memura sadece yüzde 3 oranında 6 aylık zam yapılacağı için farkla birlikte toplam zam yüzde 7.45'te kalacak. Yılbaşında en düşük memur maaşı zamlarla 4 bin 98 liraya çıkmıştı. Mayıs sonunda reel maaşı 246 lira kayıpla 3 bin 852 liraya düştü. Temmuz zammıyla da en fazla 4 bin 3 lira olacak.

Emeklinin de kaybı arttı

Memurlarla birlikte aynı zam sistemine dahil olan memur emeklisi de yılbaşında aldığı yüzde 3'lük zammı tümden kaybettiği gibi yüzde 3.39 oranında eksiye düştü. En düşük memur emeklisi 5 ayda 2 bin 920 liralık maaşından 175 lira kaybetti. Temmuzda enflasyon farkıyla birlikte yüzde 7.5 zamla maaşı yaklaşık 3 bin 137 lirayı görecek. 

6 aylık enflasyon 7.5 olabilir

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine 6 ayda bir, geçmiş 6 aylık enflasyon kadar zam yapılıyor. Emeklilerin aylıklarına ocak ayında geçmiş enflasyon farkı yansıtıldı ancak ilk 6 ay için reel zam verilmedi. Ocakta bin 500 lira olan en düşük işçi emeklisinin aylığı mayıs sonunda bin 410 liraya düştü. Temmuzda 6 aylık enflasyon yüzde 7.5 olursa aylığı bin 612 lirada kalacak.
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