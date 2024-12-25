Memur ve emekliyi kara kara düşündüren kulis: Emekliye yüzde 17, memura yüzde 12

T24’ün edindiği bilgiye göre, emekli aylıklarına ve memur maaşlarına 6 aylık enflasyon farkından daha fazla zam verilmemesi bekleniyor. Bu kapsamda emekli aylıklarına yüzde 17, memur maaşlarına da yüzde 12’lik bir zam yapılması planlanıyor. Bu artışlara yönelik olarak ise refah payı artışı ya da iyileştirme yapılması gündemde değil. 22 bin 104 lira olarak belirlenen asgari ücrete yönelik olarak gözler AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çevrilirken, partisinin grup toplantısında konuşacak olan Erdoğan’dan ek zam açıklaması gelmeyeceği de kulislere yansıyan bilgiler arasında.





Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun sürpriz toplantı kararının ardından 2025 yılı için geçerli olacak olan asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesiyle birlikte gözler emekli aylıkları ve memur maaşlarına yapılacak zamma çevrildi.





TÜİK, 3 Ocak’ta aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak ve bu verilerle birlikte memur maaşlarına ve emeklilerin aylıklarına yapılacak zam oranı netleşecek.





Merkez Bankası’nın son Piyasa Katılımcıları Anketi, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44.81’den yüzde 45.28’e yükseltti. Bu güncelleme ile birlikte, SSK ve Bağkur emeklileri için enflasyon farkı yaklaşık yüzde 16,50 olacak.





Memur maaşlarına yapılacak zam, 7. Dönem Toplu Sözleşme çerçevesinde değerlendiriliyor. Enflasyon farkı üzerinden yapılan hesaplamalarda memurlar ve memur emeklileri için zam oranı yüzde 12,26 olması öngörülüyor.





Bu oranlara göre, en düşük memur emekli aylığı 17 bin 586 TL’den 19 bin 742 TL’ye çıkacak. Bekar memur maaşı 36 bin 236 TL’den 40 bin 678 TL’ye yükselecek. Evli bir memurun maaşı da 39 bin 205 TL’den 44 bin 011 TL’ye ulaşacak.





REFAH PAYI GÜNDEMDE DEĞİL





T24’ün bakanlık kulislerinden elde ettiği bilgiye göre, ekonomi yönetimi memur maaşlarına ve emekli aylıklarına 6 aylık enflasyon farkı dışında zam yapılmasını planlamıyor. Ekonomi yönetimi, dezenflasyon programı kapsamında uygulanan mali ve para politikaları gereği emekli aylıklarına ve memur maaşlarına daha fazla zam yapılmaması görüşünde. Bu kapsamda emekli aylıkları için yüzde 17’lik, memur maaşlarına için de yüzde 12.26’lık zam verilmesi planlanıyor.





Zam oranları belirlenirken, memurlar ve emekliler için refah payı düzenlemesi de gündeme gelebileceğini kulislere yansımıştı. T24’ün edindiği bilgiye göre, emekli aylıkları ve memur maaşlarında refah payı ve iyileştirme yapılması gündemde değil.





ERDOĞAN’DAN ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELİR Mİ?





2025 yılı için asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak açıklanmasının ardından gözler Erdoğan’a çevrildi. Partisinin grup toplantısında konuşacak olan Erdoğan’dan asgari ücrete ek zam gelip gelmeyeceği merakla bekleniyor.





Kulislerden edinilen bilgiye göre, Erdoğan’ın bugünkü konuşmasında asgari ücrete yönelik ek zam açıklaması yapmaması bekleniyor.