Samanyolu Haber /Gündem / Memur ve memur emeklisine zam şoku: Erdoğan 'refah payı'nı oya çevirir mi? /03 Ocak 2023 15:27

Memur ve memur emeklisine zam şoku: Erdoğan 'refah payı'nı oya çevirir mi?

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği 2023 zammı için büyük gün geldi çattı. Bugün TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarının ardından maaşlara yapılacak zam oranı da büyük oranda belli oldu. Buna göre emekliler 15,4 oranında zam alırken, memurlar da 16,4 oranında zam alacaklar. Ancak bu rakam nihai değil. Son oran refah payı artışı ile belirlenecek. Gözler şimdi AKP iktidarı ve Erdoğan'da.

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Memur ve emekli maaşına yapılacak zam oranlarına ilişkin yapılan her açıklama yakından takip ediliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Aralık ayı verisine göre emekliler 15,4 oranında zam alırken, memurlar da 16,4 oranında zam alacaklar.

Memur maaşları ile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarına yapılacak zamlar oranları da enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşti.

Normalde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları 2022 yılının Temmuz – Aralık dönemindeki enflasyon oranında artacak.

Memur maaşları ve Emekli Sandığı’ndan emekli olanların aylıklarına ise 2022’nin Temmuz ayında yapılan yüzde 7’lik toplu sözleşme zammına göre yılın ikinci yarısındaki enflasyon farkı + 2023 yılı ilk yarısına ait yüzde 8 toplu sözleşme zammı oranında artış yapılacak.

Memurlar, yılın ikinci yarısına ilişkin olarak toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 7'lik zam ve enflasyon farkı almışlardı. Şimdi Aralık'ta 15,4 enflasyon farkı ve 2023 yılı için yüzde 8 zam olmak üzere toplam 16,4 zam alacak.

Emekliler de yüzde 15,4 zam alacak. Ancak söz konusu artışların yaşam maliyetini ne kadar karşılayacağı merak konusu.

GÖZLER REFAH PAYINDA
Ancak bu rakamlar memur ve emekliler için nihai zam oranları değil. Memur ve emeklilere verilecek refah payı sonrası zam oranı kesinleşecek.

Gözler şimdi refah payı açıklamasına çevrildi. Yaklaşın seçimler öncesinde AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu durumu fırsata çevireceği tahmin ediliyor. Erdoğan'ın iyi bir refah payı artışı ile memur ve memur emeklisinin oyuna talip olması bekleniyor. 
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