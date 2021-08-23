Samanyolu Haber /Gündem / Memur zammı belli oldu /23 Ağustos 2021 16:31

Memur zammı belli oldu

Memur sendikaları ve hükümet arasında süren toplu sözleşme görüşmeleri tamamlandı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2022 ve 2023 yılında yapılacak zam oranları belli oldu.

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Ülkedeki 4 milyon memurun ve 2 milyonu aşkın memur emeklisinin 2022 ve 2023’teki haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin son gününde anlaşma sağlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022 ve 2023 yılında memur zam oranları için verilen yeni teklifi açıkladı.

Buna göre memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı 2022’nin ilk altı ayı için yüzde 5 + enflasyon farkı, ikinci yarısı için yüzde 7 + enflasyon farkı oldu.

2023’ün ilk altı ayı için yüzde 8,  ikinci altı ay için ise yüzde 6 zam yapılacak.  Zam oranlarına enflasyon farkları da uygulanacak.

Hükümet ilk teklifinde, 2022 için yüzde 5 + enflasyon farkı ve ikinci altı ay için yüzde 6 + enflasyon farkı önermiş, 2023 için ise yüzde 6+6 teklifinde bulunmuştu.

Merakla beklenen 3600 ek gösterge talebi de sözleşme kapsamına alınmadı. Bakan Bilgin, bu konunun sendikalarla oluşturulacak çalışma grupları ile çözüleceğini açıkladı.

6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde müzakere süreci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında 2 Ağustos’taki ilk toplantıyla resmi olarak başlamıştı.

Yaklaşık 20 gün sonra, görüşmelerin son gününde anlaşma sağlandı.

2019 yılında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamamış, zam oranları hakem kurulu tarafından belirlenmişti.
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