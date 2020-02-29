Memura personel servisi kalkıyor

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla üniversitelere gönderdiği yazıyla, personel servisi uygulamasının yerine memurlara toplu taşıma kartı verilmesini istedi.





Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, personel servislerinin ciddi maliyet ve hava kirliliğine yol açtığı belirtilen yazıda, servislerle yapılmış sözleşmelerin süre bitiminde yenilenmemesi ve toplu taşıma sistemine geçilmesi önerildi.





Başkanlığa bağlı Bütçe Genel Müdürlüğü tarafından kurumlara gönderilen yazıda şöyle denildi:





“Kamu kurumlarında çalışanlara servis hizmeti sağlanması yerine toplu taşıma kartı verilmesi uygulamasının maliyet açısından avantaj sağladığı görülmüş ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması esasının hayata geçirilmesine katkı sağlayacağı değerlendirilmiştir. Hizmet sözleşmelerinin bitim tarihlerinden sonra toplu taşıma bileti verilmesinin önem arz ettiği ifade edilmiştir.”