Samanyolu Haber /Gündem / Memura personel servisi kalkıyor /29 Şubat 2020 11:38

Memura personel servisi kalkıyor

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, memurlara personel servisi uygulamasının yerine toplu taşıma kartı verilmesini istedi.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla üniversitelere gönderdiği yazıyla, personel servisi uygulamasının yerine memurlara toplu taşıma kartı verilmesini istedi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, personel servislerinin ciddi maliyet ve hava kirliliğine yol açtığı belirtilen yazıda, servislerle yapılmış sözleşmelerin süre bitiminde yenilenmemesi ve toplu taşıma sistemine geçilmesi önerildi.

Başkanlığa bağlı Bütçe Genel Müdürlüğü tarafından kurumlara gönderilen yazıda şöyle denildi:

“Kamu kurumlarında çalışanlara servis hizmeti sağlanması yerine toplu taşıma kartı verilmesi uygulamasının maliyet açısından avantaj sağladığı görülmüş ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması esasının hayata geçirilmesine katkı sağlayacağı değerlendirilmiştir. Hizmet sözleşmelerinin bitim tarihlerinden sonra toplu taşıma bileti verilmesinin önem arz ettiği ifade edilmiştir.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Memura personel servisi kalkıyor Sonraki Haber >>

TRT Ekranlarında ilginç sözler

TRT Ekranlarında ilginç sözler

''Evet sayın seyirciler bakalım bu bottakiler karşıya sağ ulaşabilecekler mi?''

''Evet sayın seyirciler bakalım bu bottakiler karşıya sağ ulaşabilecekler mi?''

Yandaş umursamıyor: Belki şehit veriyoruz ama...

Yandaş umursamıyor: Belki şehit veriyoruz ama...

Devlet otobüslerle Yunan sınırına göçmen taşıyor

Devlet otobüslerle Yunan sınırına göçmen taşıyor

Erdoğan'ın danışmanı: Rusya'yla savaşırız, çok canlarını yakarız

Erdoğan'ın danışmanı: Rusya'yla savaşırız, çok canlarını yakarız

Rus uçakları TSK konvoyunu bombaladı

Rus uçakları TSK konvoyunu bombaladı

Ben isyan ediyorum!

Ben isyan ediyorum!

Mansur Yavaş: Maaşımızı da siz ödüyorsunuz

Mansur Yavaş: Maaşımızı da siz ödüyorsunuz

Muhabirin poşetle imtihanı

Muhabirin poşetle imtihanı

Bylock Mağdurları için Litvanya'da hukuk mücadelesi başladı

Bylock Mağdurları için Litvanya'da hukuk mücadelesi başladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:57:11