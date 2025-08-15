Memura yeni teklif havada kaldı

"Diyoruz gelir adaletinin sağlanmasını, ücret dengesizliğinin giderilmesine ihtiyaç var. Ücret dengesizliğinin kalması gerek. Teklif var mı o da belli değil. Taban aylığa 1000 TL iyileştirme teklif ediliyor. Pazartesi günü 18 itibarıyla iş bırakarak Ankara'da miting yapacağız, Maliye Bakanlığına yürüyeceğiz dedik. Benim şu anda imzalayabileceğim bir şey söz konusu değil, bu rakamları nasıl ifade edeyim. Bir an önce yeni bir teklif getirin, pazartesi gününü beklemeyin. Eylem konusunda sendikalarımızın kararları sahaya yansıyacaktır. Bir an önce yeni teklif açıklansın, böyle teklif olmaz."





"Salı günü itibariyle verilen teklif üzerine sayın bakan yeni teklif iletti. Önerilen rakamı teklif olarak kabul etmiyorum. Taban aylığa bin lira artış derde dermen bir teklif değil. Biz çok hızlı davranılıp yarın olur pazar günü olur 22 Ağustos'a kadar hukuken çalışma olabilir ama ne diyelim Bin lira hangi sorunumuza derman olur. Biz de Türkiye Kamu Sen olarak eylem takvimimizi işleteceğiz. İnşallah bizim ve çalışanların beklediği teklif olur."





Memur ve memur emeklisine zamda ikinci teklif için saat 16.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sendika temsilcileriyle görüştü. Hükümetin zam teklifini, bugün Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la görüşen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın duyurdu.Yeni teklife göre hükümet taban aylığa bin lira zam teklifinde bulundu. İlk teklifte yapılan 2026 ve 2027 yılı zam oranları içinse bir değişiklik gerçekleşmedi.Görüşme sonunda üç sendika başkanı basına açıklama yaptı.Teklife ilişkin konuşan Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın şu ifadeleri kullandı:Söz alan Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci şu ifadeleri kullandı:Söz alan Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım şu ifadeleri kullandı:"Her iki başkanımızın tüm açıklamalarına katılıyoruz. Geçen gün ilk açıklamadan sonra bizi alanlara çekmeyiniz demiştik ama sayın bakan bizi alanlara davet ettiğini teklifle ifade etti. Az önce yukarıda gelip oturup çay içmeye dahi değmeyecek bir zam teklifi oldu. Aslında diyor ki 4 milyon çalışan memur ve 2 Buçuk milyon emekli ve aileleri bizi korkutmuyor. Biz duymuyoruz sizi diyor. Memurların sesi alanda gür çıkar... İlk kez Türkiye'de hem masada hem masa dışındaki tüm memurlar aynı günde yani pazartesi günü iş bırakma konusunda uzlaştı"Kamu İşveren Heyeti, ilk teklifte 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6 zam teklifinde bulunmuştu.