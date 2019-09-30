Samanyolu Haber /Gündem / 'Memurdum şimdi mülteciyim' /30 Eylül 2019 15:21

'Memurdum şimdi mülteciyim'

Türkiye'de 15 Temmuz sonrası başlayan cadı avı ve sindirme politikası Norveç'li bir Türkiye asıllı iki yönetmenin yaptığı belgeselde gözler önüne serilirken belgesele röportaj veren memur Birgül Koçal'ın gözaltında yaşadıklarını anlattıkları dikkat çekiyor

'Memurdum şimdi mülteciyim'

Norveç’li yönetmenler Jørgen Lørentzen ve Nefise Ozkal Lørentzen, 15 Temmuz’un belgeselini çekti. En gave fra Gud” (Allah’ın bir lütfu) adlı belgesel dün itibariyle gösterilmeye başlanırken Fethullah Gülen Hocaefendi ile yapılan röportaja da yer verildi. Tayyip Erdoğan'sa röportaj vermekten kaçtı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de belgeselde röportaj veren isimlerden biriydi.

Belgeselde Doğu Perinçek 15 Temmuz’un arka planına ilişkin çok önemli detaylar veriyor. Perinçek, 15 Temmuz’dan önce askeri bir darbe girişimi olacağını kendilerine yakın generallerden duyduklarını ve bu durumu AKP iktidarına ilettiklerini belirtiyor. Perinçek 15 Temmuz’dan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilenlerin kendi hazırladıkları listelerde yer alan isimler olduğunu da  vurguluyor. Belgesel ana tema olarak Erdoğan ve ekibinin darbe kumpasını baştan sona bildiğini ve olayları yönlendirerek cadı avına gerekçe yaptığını vurguluyor.

Belgeselin yönetmenleri Nefise Özkal Lorentzen ve eşi Jørgen Lorentzen

Bunun yanı sıra belgeselde mağdurların anlatımlarına da yer verildi. Tutuklu bulunduğu dönemde yaşadıklarını anlatan KHK'lı memur Birgül Koçal'sa durumunu 'memurdum şimdi mülteciyim' diye tanımlıyor.
Belgeselin tamamına ŞU LİNKTEN ulaşılabilirken videoda coğrafya kısıtlaması bulunuyor.

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