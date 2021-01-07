Memuriyeti yok, rektörlüğü kanunen yok hükmünde

Gazeteci Erdoğan Aktaş, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü görevine atanan Prof.Dr. Melih Bulu’nun rektör olabilmesi için gerekli olan devlet memuriyetinin olmadığını açıkladı. Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu değerlendirmede bulundu:





“Boğaziçi’nde sorun büyük. Çünkü yeni rektörün devlet memuriyeti yok ve Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör olabilmesi için bu şart. Devlet memuru olmayanların imza yetkisi olmuyor. YÖK ayrıca direkt profesör olarak atamaya çalışıyor, ama kriterlere uymadığı için onu da yapamıyor.”





Aktaş, üniversitede şu anda işlerin durduğuna işaret ederek, “Prof. Melih Bulu, bu sorunları halletmek için Ankara’ya gidecek. Bakalım bu sorun nasıl aşılacak? Aksi taktirde Boğaziçi Üniversitesi’nde imza krizi olacak, işler duracak.” dedi.







15 Temmuz sonrasında çıkarılan KHK ile üniversite rektörlerinin seçimle belirlenmesi kaldırılmış ve cumhurbaşkanı tarafından atanması sistemi getirilmişti.



