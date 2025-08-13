Samanyolu Haber /Gündem / Memurlar sokağa çıkıyor...Zam teklifini reddettiler /13 Ağustos 2025 15:12

Memurlar sokağa çıkıyor...Zam teklifini reddettiler

Memur-Sen, Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda Kamu İşveren Heyeti'nin 8. Dönem Toplu Sözleşme teklifini değerlendirdi, eylem takvimini açıkladı.

SHABER3.COM

Memur-Sen (Memur Sendikaları Konfederasyonu), Kamu İşveren Heyeti’nin 2026 için yüzde 10+6, 2027 için yüzde 4+4 zam teklifini yetersiz bularak 81 ilde eş zamanlı eylemler başlattı. Sendikanın verdiği bilgilere göre, 15-16 Ağustos’ta eylem çadırları kurulacak, 18 Ağustos’ta ise iş bırakma ve Ankara’da yürüyüş gerçekleştirilecek.

TEKLİFİ YETERSİZ BULDULAR

Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Kamu İşveren Heyeti’nin 2026 yılı için yüzde 10 6, 2027 yılı için yüzde 4 4 olarak sunduğu teklifin ardından toplandı. Genel merkezde yapılan toplantıda sürecin işleyişine ve atılması gereken adımlara yönelik istişarelerde bulunuldu.

‘ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ’

8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde Kamu İşveren Heyeti’nden ilk teklifin gelmesiyle birlikte kritik bir eşiğe geldiklerini belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın şunları söyledi:

“Bizim zam teklifimiz ile Kamu İşvereni’nin sunduğu teklif arasında uçurum var. Bu teklif bize masayı değil, sahayı gösteriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde ve 81 ilde eylem gerçekleştirileceğiz. Kamu görevlilerimiz adına alabileceğimizin en iyisini almak istiyoruz. Geçmiş 2 yıl bize gösterdi ki yüksek enflasyon karşısında düşen alım gücüne karşı tahminler tutmuyor.”

EYLEM TAKVİMİ BELLİ OLDU

81 ilde eş zamanlı eylem yapılacak Toplantı çerçevesinde oluşturulan eylem takvimi de paylaşılarak, Kamu İşveren Heyeti’nin yeni bir teklif getirene kadar eylem takvimine göre hareket edileceği ifade edildi.

Eylem takvimi çerçevesinde bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önü dahil 81 ilde eylem yapıldı.

15 ve 16 Ağustos’ta Kamu İşveren Heyeti’nin vereceği yeni teklife göre 81 ilde memur ve memur emeklisinin eylem çadırı kurması, 18 Ağustos’ta ise iş bırakma ve Ankara’da yürüyüş gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.
