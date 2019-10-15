Samanyolu Haber /Gündem / Menbiç'te havanlı saldırı: Bir asker şehit, 8 asker yaralı /15 Ekim 2019 13:51

Menbiç'te havanlı saldırı: Bir asker şehit, 8 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı'nın 7. gününde Menbiç'te bir Türk askerinin şehit olduğunu ve 8 askerin de yaralandığını açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında bir askerin daha şehit olduğunu açıkladı. Havanla yapılan saldırı sonucunda ayrıca 8 askerin de yaralandığını belirten bakanlığın açıklaması şu şekilde:

"15 Ekim 2019 tarihinde Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 8 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Ateş açılan bölgedeki hedefler tespit edilerek anında karşılık verilmiş ve en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet,  kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."
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