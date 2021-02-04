Menemen artık lüks!

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre, yıllık tüketici enflasyonu yüzde 14,97 ile son 17 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ocak enflasyonu ise yüzde 1.68 oldu.







Ancak halkın cebini yakan fiyat artışı TÜİK'in ilan ettiği oranların iki üç katından daha fazla. Pahalılık halkın cebini sarsıyor. Dar gelirlinin yemeği menemen de fiyat artışından nasibini aldı.





SOĞANLI MEMENENE YÜZDE 36 ZAM GELDİ





Soğanlı menemenin maliyeti ocakta yüzde 31 arttı. Soğansız menemen ise artık yüzde 36 daha pahalı.





Yumurta ve soğandaki fiyat artışı maliyeti artırdı. Menemene ekmek bandırmak artık eskisi gibi ucuz değil. İster soğanlı yiyin ister soğansız, çok sevilen menemen artık pahalıya geliyor.