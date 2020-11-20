Samanyolu Haber /Gündem / Menemen Belediyesine operasyon: Başkan dahil 22 kişi gözaltına alındı /20 Kasım 2020 09:48

Menemen Belediyesine operasyon: Başkan dahil 22 kişi gözaltına alındı

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, bir belediye başkan yardımcısı, belediye yetkililerin de aralarında bulunduğu toplamda 29 kişi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında, başkan dahil 22 kişi gözaltına alındı.

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Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, Menemen Belediyesi yetkilileri hakkında ulaşan çok sayıda ihbar, şikayet ve tespitlere ilişkin soruşturma başlattı.

Bunun üzerine savcılık, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, bir belediye başkan yardımcısı ve belediye yetkililerinde aralarında bulunduğu 29 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Belediyede de aramaların başladığı öğrenildi.

Adreslerinde bulunamayan 7 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

SORUŞTURMA ÇOK SAYIDA SUÇTAN BAŞLATILDI

Soruşturmanın; resmi evrakta sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve tehdit suçlarından yürütüldüğü, şuana kadar Başkan Aksoy ve belediye yetkililerinin de aralarında olduğu 22 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

AKSOY'UN İSTİFA SÜRECİ

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıklamıştı. Torun, yaptığı yazılı açıklamada, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nın, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkındaki çok sayıda şikâyeti detaylı olarak inceleyerek Genel Merkez'e bildirdiğini belirtmişti. Disiplin kuruluna sevk edilen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy da sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.
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