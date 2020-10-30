Samanyolu Haber /Spor / Menemenspor’da 7’si futbolcu 13 kişi corona /30 Ekim 2020 22:30

Menemenspor’da 7’si futbolcu 13 kişi corona

TFF 1. Lib ekibi Menemenspor, 7'si futbolcu olmak üzere kulüp genelinde 13 kişide pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.

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Menemenspor, TFF 1. Lig’de Ankaraspor ile oynanacak mücadele öncesinde yapılan corona virüsü testlerinde pozitif vakalara rastlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7 futbolcu, 2 teknik ekip çalışanı, 1 kulüp yöneticisi, 1 tercüman, 1 medya sorumlusu ve 1 malzemeci olmak üzere 13 kişi de pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.

Menemenspor, testi pozitif çıkan 13 kişinin izolasyonunun sağlandığını ve tedavilerine başlandığını bildirdi.

İzmir ekibi ekibi, Cumartesi 16.00’da Ankaraspor ile karşılaşacak.
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