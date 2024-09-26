Samanyolu Haber /Gündem / Merak konusu oldu: Erdoğan, Biden ile akşam yemeğine neden katılmadı? /26 Eylül 2024 10:16

Merak konusu oldu: Erdoğan, Biden ile akşam yemeğine neden katılmadı?

ABD Başkanı Biden'ın akşam yemeğine katılması beklenen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemeğe katılmadan ABD'den ayrıldı. Bu konuda herhangi bir açıklama yapılmazken, Erdoğan'ın yemeğe katılmama sebebi merak konusu oldu.

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Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için New York'ta bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile akşam yemeğinde görüşmesi beklenirken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 

Erdoğan, temaslarını tamamlamasının ardından eşi Emine Erdoğan ile John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na geçmek için Türkevi'nden çıktı. Havalimanına gelen Erdoğan ve beraberindekiler, özel uçak "CAN" ile TSİ 00.40'ta ABD'den Türkiye'ye hareket etti.

Erdoğan'ın Biden'ın yemeğine katılması bekleniyordu. Ancak Erdoğan programa katılmadan ABD'den ayrıldı. Bu gelişme hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. 
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