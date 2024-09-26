Merak konusu oldu: Erdoğan, Biden ile akşam yemeğine neden katılmadı?

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için New York'ta bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile akşam yemeğinde görüşmesi beklenirken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.





Erdoğan, temaslarını tamamlamasının ardından eşi Emine Erdoğan ile John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na geçmek için Türkevi'nden çıktı. Havalimanına gelen Erdoğan ve beraberindekiler, özel uçak "CAN" ile TSİ 00.40'ta ABD'den Türkiye'ye hareket etti.





Erdoğan'ın Biden'ın yemeğine katılması bekleniyordu. Ancak Erdoğan programa katılmadan ABD'den ayrıldı. Bu gelişme hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.