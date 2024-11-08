Merak konusu oldu: Trump'ın açıklama sözü verdiği gizli dosyalar hangileri?

ABD Başkanı Donald Trump, seçim öncesi tıpkı Demokrat rakibi Kamala Harris gibi, hala kararsız olan seçmenleri ikna etmek için bir dizi haber kuruluşuyla bir araya geldi.





Trump'ın açıklayacağına söz verdiği 'gizli dosyalar' neler?

Cumhuriyet'te yer alan habere göre bu süreçte, Amerika'nın önemli televizyon programcılarından, eski MMA efsanesi Joe Rogan ile üç saatlik bir sohbet gerçekleştirdi.





Bu sohbet sırasında Trump, kamuoyunun son derece ilgilendiği iki konu hakkındaki 'gizli' hükümet dosyalarını nihayet açıklayacağını söyledi.





BÜYÜK CİNAYET ÜZERİNDEKİ SIR PERDESİ

Rogan'a konuşan Trump, 1963 yılında yaşanan ve ABD'nin en gizemli tarih sayfalarından biri olan John F. Kennedy (JFK) suikastına ilişkin gizli hükümet belgelerini kutusundan çıkaracağını iddia etti.





Trump'ın açıklayacağına söz verdiği 'gizli dosyalar' neler?

Modern tarihin en büyük olaylarından biri olan, 35. ABD Başkanı John F. Kennedy'nin Dallas'ta güpegündüz öldürülmesi, yıllar boyu sayısız komplo teorisine konu olmuştu.





Trump Rogan'a şunları söyledi:





“Kısmen açtım. Sanırım yüzde 50'sini açtım ama bunu yapmamam istendi ve ben de bunun makul bir istek olduğunu düşündüm. Ama şimdi yapacağım, çok yakında yapacağım, çok fazla ilgi var.”





'UFO DOSYASI' DA ELİNİN ALTINDA...

Bunların yanı sıra Trump, dünya dışı yaşam ve tanımlanamayan uçan cisimler (UFO'lar) konusunu da gündeme getirdi ve bu konuda daha fazla hükümet bilgisi yayınlayacağını söyledi.





Trump, bu konuya ilişkin olarak, “Uzaydan gelen 'insanlara' karşı büyük bir ilgi var. Sizin de bu konuyla ilgilendiğinizi biliyorum. Bu, hiçbir zaman benim ilgi alanım olmadı. Dürüst olmak gerekirse, hiçbir zaman buna inanmadım" dedi.





Ancak kendisine 'bazı şeyleri sorgulatan' pek çok pilotla konuştuğunu doğrulayarak şunları söyledi:





“Mükemmel jet pilotlarıyla görüştüm, harika pilotlar. Ve dediler ki, 'Efendim, biz çok garip şeyler gördük. Yuvarlak bir top gibi ama bir kuyruklu yıldız ya da meteor değildi. Bir F222'den dört kat daha hızlı gidiyordu', ki bu çok hızlı bir uçaktır, bilirsiniz. Ve yuvarlaktı, dediler...”





Trump bir kez daha iktidarı kazandığına göre artık yapabileceğimiz tek şey oturup beklemek ve her iki cephede de verdiği sözleri yerine getirip getirmeyeceğini görmek...