Merakla beklenen TV kanalı Türkiye'de yayına başladı

The Walt Disney Company'nin dijital yayın platformu Disney+ bugün Türkiye’de yayın hayatına başladı. Üyelik ücreti aylık 34,99 TL veya yıllık 349,90 TL olarak duyurulan platforma bugünden itibaren tüm uyumlu cihazlardan erişilebiliyor.Disney+; 170'i orijinal olan 1.000'den fazla film, 16.000'in üzerinde bölümden oluşan 400’den fazla dizi, belgesel ve özel içerik arşivi ve yerli orijinal yapımlarıyla yayına başladı.Daha önce duyurulduğu gibi üyeler platformda, Star Wars’un Disney+ orijinal içerikleri olan “The Book of Boba Fett” ve her iki sezonuyla “The Mandalorian”ın yanı sıra “Obi-Wan Kenobi” dizilerine erişebiliyorlar. Disney+’ta ayrıca, Star Wars’un 1'den 9. bölüme kadar tüm filmleri, ara filmler ve animasyonları izlenebiliyor.Üyeler Oscar adayı “Shang-Chi ve On Halka Efsanesi”, “Eternals”, “Avengers: Endgame”, “Captain Marvel”, “Black Widow”’u içeren 60'tan fazla Marvel filmi ve “Ms. Marvel”, “Loki”, “WandaVision” ve “Hawkeye” dahil 80’den fazla Marvel serisine erişebiliyorlar. “She-Hulk” ve Samuel L. Jackson’ın yer aldığı “Secret Invasion” sırada gelecek orijinal yapımlar arasında duyuruldu.