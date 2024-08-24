Samanyolu Haber /Teknoloji / Merakla bekleniyordu... iPhone 16'nın tanıtım günü belli oldu /24 Ağustos 2024 10:31

Merakla bekleniyordu... iPhone 16'nın tanıtım günü belli oldu

Teknoloji meraklılarının merakla beklediği iPhone 16 tanıtımı için tarih belli oldu.

SHABER3.COM

Apple'ın amiral gemisi olan iPhone serisinin yeni modelinin ne zaman tanıtılacağı belli oldu. Bloomberg'in ünlü teknoloji editörü Mark Gurman, 10 Eylül'de iPhone 16'nın görücüye çıkacağını belirtti.

Gurman, Apple'ın iPhone 16 lansman etkinliğini 10 Eylül'de düzenleyeceğini, ayrıca yeni AirPods ve Apple Watch modellerini de tanıtacağını söylüyor. Gurman yeni cihazların mağazalarda satışa sunulacağını ve 20 Eylül Cuma günü de posta yoluyla ulaşmaya başlayacağını iddia ediyor.

Apple'ın uzun ve yoğun geçmesi beklenen etkinlikte iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'ın yanı sıra Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE 3 ve AirPods 4'ü de tanıtması da bekleniyor.

Etkinlikte Apple Intelligence'ın ön planda ve merkezde olması bekleniyor.
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