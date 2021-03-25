Meraklanmayın, 'yatay çekim'...

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, dün Ankara’da düzenlenen 7’nci Olağan Büyük Kongre’de koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlama ve kurallara uyulmadığı yönündeki eleştirileri yanıtladı.





Özkan, “Sizler de medya anlayışıyla çok da iyi takdir edersiniz ki; oradaki yatay çekimi dikkate aldığınız zaman, 1 kilometrelik alanda insanlar adeta üst üste binmiş gibi görünüyor. Oysa ki; o kalabalığın içinde bulunduğunuz zaman orada çok da küçümsenmeyecek bir mesafe var. Yani ben orada yatay bir kamera çekiminin yanılttığını düşünüyorum. İnanın su içmek için zaruret haricinde hiçbir şekilde teşkilat mensuplarımızın maske, mesafe, temizlik kurallarına riayetsizlik göstermediğinin altını çizmek lazım. Bu konuda bir hassasiyet vardı” şeklinde konuştu.





İl kongrelerinde tüm tedbirlerin alındığını ileri süren ve kongre yapılan bütün illerde Covid-19 vaka sayılarını çıkarttıklarını fakat herhangi bir artış gözlemlemediklerini öne süren Özkan, "Bu anlamda göreceksiniz önümüzdeki 1 haftalık süreçte yine gözlemlenecektir Türkiye genelinde vaka artışında herhangi bir değişiklik olmayacağını göreceğiz" dedi.



