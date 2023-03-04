Meral Akşener 6 Mart’taki toplantıya katılmayacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkanlık Divanı Üyeleri, Milletvekilleri ve Genel Başkan Başdanışmanları ile bir araya geldi.





AKŞENER’DEN TOPLANTI KARARI





Saatler süren toplantının ardından Akşener’in 6 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Millet İttifakı toplantısıyla ilgili kararı da belli oldu.





İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in 6 Mart Pazartesi günü düzenlenecek toplantıya katılmayacağını söyledi.





KAPI AÇIK MESAJI





İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, “Beşli Masa, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı masası oldu. Mutabakat olursa kapı açık” ifadelerini kullandı.