Meral Akşener, aday için ‘anket’ istemiş

Adaylar arasında gösterilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday olarak görmek istediklerini ifade etmelerinin ardından CHP genel başkanının adaylığı daha çok dillendirilmeye başladı.









Ancak İYİ Partili kurmaylar basına konuşarak Kılıçdaroğlu’nun adaylığına parti tabanının itiraz ettiğini savunuyor.





Öyle ki dün Kılıçdaroğlu’nun Alevi kimliğini de vurgulayan İYİ Partili Cihan Paçacı, gelen tepkilerin ardından partideki görevinden istifa etti.





Akşener’in tavrı

Bu açıdan dünkü altılı masa toplantısında Meral Akşener’in sergilediği öne sürülen tutum dikkat çekti.









Habertürk yazarı Kübra Par altılı masa toplantısının en önemli noktası olarak ‘adayın halkın tercihlerini yansıtacak şekilde belirlenmesi vurgusu’ olduğunu belirterek, edindiği kulis bilgisini de paylaştı.





Par’a göre ‘Akşener aday belirleme sürecinde halkın görüşünün sorulmasının bir kriter olmasını masaya getirdi.’





Bu durumun ‘Kılıçdaroğlu’nun adaylığı kesinleşti’ tezini çürüttüğünü savunan Par, şöyle devam etti:









“CHP’den gelen tüm baskılara rağmen İYİ Parti lideri pozisyonunu koruyor. Bugüne kadar hep ‘kazanacak aday’ vurgusu yapmıştı, şimdi de bu kritik süreçte halkın iradesinin karara yansıtılmasını istiyor. Bunun sebebi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ön yargılı bir biçimde karşı olması değil, sahadan gelen çağrılara kulak vermesi. Meral hanım bunu daha önce seçmenin kendisine yüklediği bir sorumluluk olarak tarif etmişti.”

Öte yandan TV5'te bir programa katılan Gazeteci Canan Kaya CHP'nin yaptırdığı bir anketi paylaştı... Ankete göre , İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu'na desteğini bildirdiğinde; İmamoğlu ve Yavaşı destekleyenler arasında Kemal KIlıçdatoğlu'na destek artmış , Kaya'nın aktardığı sonuçlara göre İmamoğlu destekçilerinin Kılıçdaroğlu'na desteği %99,