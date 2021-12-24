Samanyolu Haber /Politika / Meral Akşener: AKP insanlık suçu işliyor /24 Aralık 2021 10:37

Meral Akşener: AKP insanlık suçu işliyor

İYİ Parti lideri Akşener, "AKP Suriyeliler olmazsa sanayi çöker diye düşünerek Türk işçilerinin yerine onları alıyor ve bir insanlık suçu işliyor. AKP işsizliği çözmeyi denemiyor" ifadeleri kullandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul’da partisinin düzenlediği Kalkınma Kongresi açılışında konuştu.

Akşener’in konuşmasından satır başları şöyle;

* Ülkemiz uzun zamandır ciddiyetsizliğin ve liyakatsizliğin bayraktarlığını üstlenmiş bir iktidar tarafından yönetiliyor.

“ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN”

* Bu abuk zihniyetin milletimize yaşattıklarına maalesef şahit oluyoruz. Adeta her gün sınanıyoruz, Allah yardımcımız olsun.

*Olan devletimizin itibarına, memleketimizin kaynaklarına oluyor. Bu düzene dur demek için yoksullukta değil zenginlikte eşitlenen zengin mutlu ve huzurlu bir Türkiye hayalimizi gerçekleştirmek için önemli bir adım atıyoruz.

*Eğer ben bugün eğitimden akademisyenliğe siyaset yapmaktan bakanlığa birçok imkana sahip olarak karşınızdaysam bunu devletimize ve cumhuriyete borçluyum.

*Oysa bugünkü iktidar zamanında bizzat kendilerine sunulan fırsatları gençlerimize kadınlara engelli vatandaşlımıza sağlayamıyor.

*Gelir eşitsizliğinin pandemi sürecinde hız kazandığı bir dünyada devletin kapsayıcılığını milletimizden esirgiyor.

*Bugünkü gençlerin bizlerden daha yoksul ve ümitsiz olduğunu görmek yerine onları ısrarla her fırsatta itekliyor.

*Kadınların ekonomiye ve toplumsal hayata dahil etmek yerine İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıp kadınları eve hapseden bir anlayışla sosyal yardım uygulaması yapıyor.

“BİZ KAYITSIZ KALMAYACAĞIZ”

*Demografik profilimizin değiştiğini görmezden gelip genç ve kadın istihdamı konusundaki cesur adımları bir türlü atmıyor, atamıyor ya da atmak istemiyor.

*Bu bir zihniyet meselesi ama kimse merak etmesin AK Parti iktidarı her zamanki alışılmış çapsızlığıyla tüm bunlara kayıtsız kalsa da emin olun biz kayıtsız kalmayacağız.

*İYİ Parti olarak fırsat eşitliğini hayatın her alkanında tesis eden haneyi değil bireyi esas alan demografik gerçekliğimizle uyumlu ekonomi politikaları uygulayarak kadının gencin çocuğun engellinin görmezden gelinmediği, kaybedenlerin olduğu bir kazanma düzeninin reddeden bir Türkiye inşa edeceğiz.

“AKP İNSANLIK ŞUÇU İŞLİYOR”

*AKP Suriyeliler olmazsa sanayi çöker diye düşünerek Türk işçilerinin yerine onları alıyor ve bir insanlık suçu işliyor. AKP işsizliği çözmeyi denemiyor.

“İYİ EĞİTİM POLİTİKALARIMIZI AÇIKLAYACAĞIZ”

* Çalışanlarımızın yarısı asgari ücret alıyor. Böyle kalkınma olmaz. Böyle ülke olmaz. Nasıl çözeceğiz?

* İYİ eğitim politikalarımızı açıklayacağız. Beceri uyumsuzluğunu nasıl gidereceğimizi anlatacağız.

* Beyin göçü problemimiz var. Biz kendi yeteneklerimizi ülkemizi terk etmelerine sadece seyirci kalıyoruz.

*Genç yeteneklerimizi ülkemizde tutmak için öncelikle girişimciliği özendirmeliyiz. Girişimcilik ekosistemini zenginleştirmek istihdam problemimizi hafifletecektir.

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