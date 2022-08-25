Samanyolu Haber /Gündem / Meral Akşener’den KHK çıkışı: İnsanlar açlığa mahkum edilmemeli /25 Ağustos 2022 10:34

Meral Akşener’den KHK çıkışı: İnsanlar açlığa mahkum edilmemeli

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KHK mağdurlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karar TV’de Taha Akyol ve Elif Çakır’ın gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Akşener, beraat etmiş, takipsizlik almış, haklarında soruşturma olmayan KHK’lıların özlük haklarının iade edilmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda bir çalışma yaptıklarını anlatan Akşener, “Bu insanlar açlığa mahkum edilmemeli. Ergenekon ve Balyoz davalarında cezaevine girenlerin özlük haklarında belli kesintiler olmuş ama özlük hakları devam etmiş. 12 Eylül’de abim eziyet gördü ama ben çalışmaya devam ettim.” dedi.

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Meral Akşener, KHK’lılara yönelik hukuksuzluklara dikkat çekti. Haklarında soruşturma açılmamış olanların, takipsizlik verilen ve beraat etmiş olan KHK’lıların özlük haklarının verilmesi gerektiğini söyledi. Akşener’in açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

Anneler, babalar, eşler geliyor. Hapistekiler için geliyor. Beraat etmiş olanlar geliyor. Bugünkü yargıda beraat etmiş olana özlük hakları verilmemiş. Bizim bununla ilgili bir çalışmamız var. Burada norm hukuk olmalı. Önce beraat etmişlerin, hakkında soruşturma açılmamışların, takipsizlik verilmiş olanların özlük haklarının verilmesi gerekiyor. Belki güvenlik bürokrasisinde istihdam etmeyebilirsiniz. Devlet denen sistemin böyle bir hakkı var. Ben özlük haklarından bahsediyorum.

Çok ilginç. Biz bu konuda arkadaşlarımızı çalıştırdığımız zaman enteresan bir sonuç çıktı. Ergenekon ve Balyoz davalarında cezaevine girenlerin özlük haklarında belli kesintiler olmuş ama özlük hakları devam etmiş. Ceza görmüş arkadaşlarımızın anlattıklarını söylüyorum. Onlar bugünkü sistemle orayı mukayese ettiklerinde burada bir haksızlık olduğunu söylüyorlar. Açlığa mahkum edilmemeleri gerekiyor insanların.
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