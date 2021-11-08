Meral Akşener’den Lütfü Türkkan açıklaması

Akşener'in milletvekillerine de ''Vatandaşla diyaloglarınızda soğukkanlılığınızı koruyun, öfkenize mağlup olmayın'' uyarısında bulunduğu ifade edildi.







İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyareti sırasında kendisine tepki gösteren Tahir Gümren'e küfreden Lütfü Türkkan, cumartesi günü grup başkanvekilliği görevinden istifa etmişti.





NTV'nin kulis haberine göre Akşener milletvekillerine, ''Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil. Vatandaşla diyaloglarınızda soğukkanlılığınızı koruyun, öfkenize mağlup olmayın. Gündemi değiştirmelerine müsaade etmeyeceğiz. Bizi sahadan çekmek istiyorlar. Vatandaşın gündemini konuşmaya devam edeceğiz'' dediği öğrenildi.