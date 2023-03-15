Samanyolu Haber /Gündem / Meral Akşener, Erdoğan ve Bahçeli'yi hedef aldı: Artık kaçış yok! /15 Mart 2023 11:46

Meral Akşener, Erdoğan ve Bahçeli'yi hedef aldı: Artık kaçış yok!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi eleştirerek 'artık kaçış yok' dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı  Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener'in gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve MHP lideri Devlet Bahçeli vardı. 

Akşener AKP ve MHP'nin çok farklı manevralar yapmaya başladığını söyleyerek, "aybetme korkusuna kapıldıklarından olsa gerek, artık iyice saçmalıyorlar. " dedi. Akşener ayrıca  "sadece 2 ay kaldı.  Giderayak, istediğiniz kadar yalpalayın. İstediğiniz kadar saçmalayın... 14 Mayıs’ta da, milletin kararıyla, mağlup olacaksınız. Arık kaçış yok. O sene, bu sene!" ifadelerini kullandı.

"AKP İKTİDARI VE BAY KRİZ ARTIK İYİCE SAÇMALIYOR"
Ak Parti iktidarı ve Bay Kriz, son dönemde, çok enteresan seçim manevraları yapmaya başladı. Kaybetme korkusuna kapıldıklarından olsa gerek, artık iyice saçmalıyorlar. Panik içerisinde, bir o yana, bir bu yana, savruluyorlar. Ve her savrulmada, ilkesizliklerini, gözler önüne seriyorlar. Hatırlayın; 2019’da da, tekrarlanan İstanbul seçimlerinin, hemen öncesinde, benzer işlere girişmişlerdi.  Seçim kazanmak için, bula bula, terörist başına, sekreterlik yapmayı bulmuşlardı. Ama sonra ne oldu? İstanbul’u kaybettiler… Biliyorsunuz; bekâmızın, sözüm ona, yılmaz savunucusu olan, Cumhur İttifakı’na, yeni üyeler katılıyor…. Ne diyelim, hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamına erdirsin… Bu yeni birliktelikler sonrasında, Sayın Erdoğan ve genişletilmiş Cumhur İttifakı’nın,  seçim beyannamesine de artık bazı yeni başlıkların, dahil olduğunu düşünebiliriz.
"MAĞLUP OLACAKSINIZ, ARTIK KAÇIŞ YOK"
Ayrıca buradan; Cumhur İttifakı’nın bileşenlerine de, seslenmek istiyorum: Ne diyor büyüklerimiz; “Eğreti ata binen, tez inermiş.” Hiç merak etmeyin. Sizin için de aynısı olacak. Şunun şurasında, sadece 2 ay kaldı.  Giderayak, istediğiniz kadar yalpalayın. İstediğiniz kadar saçmalayın. İstediğiniz örgütü, devleti, oluşumu ittifakınıza katın. Korkunun ecele faydası yok. 2 ay sonra, tıpış tıpış gideceksiniz. Siyasi tarihimiz, defalarca göstermiştir ki; milletin iradesinden, büyük güç yoktur. Söz de, hüküm de milletimizindir. Siz zaten, milletin vicdanında mahkûm oldunuz.  14 Mayıs’ta da, milletin kararıyla, mağlup olacaksınız. Arık kaçış yok. O sene, bu sene!
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