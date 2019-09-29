Samanyolu Haber /Gündem / Meral Akşener hastaneye kaldırıldı /29 Eylül 2019 21:53

Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, ishal salgını nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

SHABER3.COM

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bilinmeyen bir nedenle ishal salgınına yakalandı.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Akşener'in Cumartesi akşam saatlerinde Ankara Güven Hastanesi’ne gittiği, ilk bulgulardan sonra hastanede tedavisinin sürmesi uygun bulunduğu öğrenildi.

Akşener’in rahatsızlığının önemli ölçüde giderildiği öğrenildi. Akşener’in bugün 19.30’da milletvekilleriyle buluşacağı yemek de rahatsızlığı nedeniyle iptal edildi.

Hükümete yakın gazeteler başkentteki ishal salgının şebeke suyundan kaynaklandığı ileri sürmüşlerdi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yapılan tahlillere dayanarak salgının sudan kaynaklanmadığını açıklamıştı.
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