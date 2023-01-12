Samanyolu Haber /Gündem / Meral Akşener hastaneye kaldırıldı /12 Ocak 2023 22:10

Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kalbinde ritim bozukluğu ve çarpıntı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Akşener’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, kalbinde ritim bozukluğu ve çarpıntı nedeniyle Kavaklıdere’deki Güven hastanesine kaldırıldı. Bu akşam müşahade altında tutulacağı öğrenilen Akşener'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

“BU GECE HASTANEDE KALACAK”
Akşener'in sağlık durumuyla ilgili, hastanede yanında olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır'dan açıklama geldi.

Dikbayır, SÖZCÜ'ye “Meral Hanım'ın sağlık durumu iyi. Belki bu gece hastanede kalacağız. Kalbinde bir çarpıntı oldu. Bu yüzden hastaneye geldik, korkulacak bir durum yok ” dedi.

MANSUR YAVAŞ'TAN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kalp çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.


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