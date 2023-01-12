Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, kalbinde ritim bozukluğu ve çarpıntı nedeniyle Kavaklıdere’deki Güven hastanesine kaldırıldı. Bu akşam müşahade altında tutulacağı öğrenilen Akşener'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



“BU GECE HASTANEDE KALACAK”



Akşener'in sağlık durumuyla ilgili, hastanede yanında olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır'dan açıklama geldi.







Dikbayır, SÖZCÜ'ye “Meral Hanım'ın sağlık durumu iyi. Belki bu gece hastanede kalacağız. Kalbinde bir çarpıntı oldu. Bu yüzden hastaneye geldik, korkulacak bir durum yok ” dedi.