İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ikinci kez babaanne oldu. Akşener’in bugün doğan kız torununa Ayda ismi verildi. Akşener, doğum sırasında gelini Işıl’ı yalnız bırakmadı.





İlk torunu Pars’ı 2015 yılında kucağına alan Akşener’in bugün doğan kız torununa Ayda ismi verildi.





İstanbul’da özel bir hastanede doğan bebeğin beklenenden bir hafta önce dünyaya geldiği öğrenildi. Doğum sırasında oğlu Fatih ve gelini Işıl’ı yalnız bırakmayan Meral Akşener, Ayda adı verilen torununu kucağına aldı. 2012 yılında evlenen Fatih-Işıl Akşener çiftinin ilk çocukları Pars, 2015 yılında dünyaya gelmişti.

