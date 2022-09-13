Meral Akşener: İktidar partisi İmralı ile görüşme trafiğinde

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener FOX TV’de İlker Karagöz’ün konuğu oldu. 6’lı masada çatlak var mı sorusuna “Hayır. Sayın Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayını bu 6 liderin seçeceğini söylemesi sonrası bunu olumlu bulduk. Karar masadan çıkacak. Adayı 6’lı masa belirleyecek. Biz cumhur ittifakı değiliz. Altılı masa bir ortak akıl platformu. Seçime tek adayla gidilmenin hem cumhurbaşkanlığını kazanmak hem de parlamenter sisteme geçiş açısından önemli buluyorum.” dedi.











Meral Akşener’in açıklamalarından satırbaşları şöyle;





Atatürk’ün sözlerini hüküm cümlesi olarak kurduğu için bu dönemde bizim yarattığımız atmosferi bozuyor. Bunlardan kaçınılması gerektiğini düşünüyorum. Daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.





EKONOMİ KONUSUNDA HAZIRLIKLIYIZ





Ekonomi manasında çok iyi hazırlıklı bir siyasi partiyiz. Altılı masadaki bütün siyasi partilerin de çok iyi ekonomi programları var. 3 ay evvel 1 yıl içinde yüzde 10 civarına enflasyon düşer diyorduk. Ama bu gidişatla şu anda ancak yüzde 20’ye düşer diyoruz. Biz seçmenimize yalan söylememe, aldatmama kararlılığındayız. 3 ay evvel, iktidara gelirsek 1 yıl içinde enflasyon yüzde 10 civarına düşer diyorduk, hasar büyüyor.





TAYYİP BEY’İ SANDIKTA İNDİRMEK İSTİYORUZ





Evet Tayyip Bey’i sandıkta indirmek istiyoruz. Siyasi partiler onun için kurulur. Ben daha iyi yapacağım diyerek kurulur. Elbette bu ucube sistemin değiştirilmesi hedefimiz var bizim. Bunu değiştirebilmek için mutlaka cumhurbaşkanlığını almamız lazım. Bunun için rekabet ediyoruz; ama küfür ederek, hakaret ederek etmiyoruz.





BİZİ HDP İLE TERBİYE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR





Altı siyasi partinin yer aldığı bir masa bu. İktidar sürekli olarak yedinci ayağı olduğunu söylüyor. Bunun üzerinden özellikle İYİ Parti’yi, HDP üzerinden terbiye edilmeye çalışılıyoruz. Öte yandan muhalefetin içinde yer aldığını iddia eden kanaat önderleri de HDP’yle aynı yere yan yana getirebilmek için bizi terbiye ediyor. İpin ucunu o derece kaçırıyor ki Kürtlere sövmeye başlıyorlar.





KÜRTLERİ İNCİTMEYECEĞİM





HDP’yi bizim başımızda bir terbiye unsuru ve sopa olarak kullanan dili seçmene o kadar yansımış ki, Kürt eşittir PKK’lı diye bir algı alev gibi yayılıyor. AKP’yi bu konuda uyarıyorum. Eğer Güneydoğu’da Kürtler olmasaydı PKK’ya karşı tavır koymasalardı biz neyi konuşuyor olacaktık? Öldürseler ben Kürtleri incitmeyeceğim.





HDP SEÇMENİNE SAYGIMIZ SONSUZ





Birbirine karşı tavrı çok net olan iki parti var, İYİ Parti ve HDP. HDP de bizim olduğumuz yerde olmayacağını ifade ediyor. Biz HDP’yle ilgili tutumumuzdan dolayı hemen önümüzde ‘6 milyon seçmen’ diye bir şey çıkıyor. 6 milyon seçmenin her birine saygımız sonsuz. Seçmen istediğine oy verir. Bize düşen saygı duymaktır. Mümkünse o seçmenin oylarından kendimize alabilmektir, mesele bu.





Tayyip Bey de Sayın Devlet Bahçeli de ikisi de beni davet ettiler. ‘Senin orada ne işin var, gel buraya’ dediler. ‘Yerli ve milli’ oldum. ‘Hayır kesinlikle böyle bir şey olamaz’ dedim. Bu durumda AKP ve MHP seçmenini tahkir mi etmiş oluyorum.





İKTİDAR – İMRALI GÖRÜŞÜYOR DUYUMU





Bu dış güçleri ben hiç görmedim, hiç merhabamız olmadı. Sayın Bahçeli’ye tavsiyem bizlerle uğraşmak yerine aldığımız bazı duyumlar var, iktidar partisinin İmralı ile görüşme trafiğini başlattığına dair.





İktidar ile İmralı’nın görüştüğüne dair bir duyum var. Bahçeli’nin önüne yarın önüne küt diye bir mektup düşer. 31 Mart İstanbul seçimlerinin ikinci turunda olduğu gibi. Ondan sonra bunu nasıl güzelleyeceğim diye zora düşülür. Ortağına dikkat etmesinde fayda var.