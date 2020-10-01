Samanyolu Haber /Gündem / Meral Akşener’in A takımı belli oldu /01 Ekim 2020 21:04

Meral Akşener’in A takımı belli oldu

Liste tartışmalarıyla gündeme oturan İYİ Parti’de genel başkan Meral Akşener’in A takımı belli oldu.

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Kısa bir süre önce partiye katılan Erhan Usta Ekonomi Politikaları Başkanı olurken, tartışmaların odağındaki isim Koray Aydın yine Teşkilat Başkanı seçildi. Yavuz Ağıralioğlu ise Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı görevine getirildi.

İşte İYİ Parti Başkanlık Divanı’ndaki isimler ve görevleri:

Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı

Genel Sekreter Uğur Poyraz

Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır

Teşkilat Başkanı Koray Aydın

Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem

Seçim İşleri Başkanı Mehmet Tolga Akalın

Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kamil Erozan

Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu

Ortadoğu Politikaları Başkanı Salim Ensarioğlu

Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun

konomi Politikaları Başkanı Erhan Usta

Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale

Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Nuri Okutan

Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat

Toplumsal Politikalar Başkanı Ünzile Yüksel

Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

Gençlik Politikaları Başkanı Berna Sukas

Doğa ve Çevre Politikaları Başkanı Arzu Önşen

STK İlişkileri Başkanı Burak Akburak

İyi Parti'nin 2. Olağan Kurultayı’nda dağıtılan “İlk 75'te de olsa tercih edilmeyecekler” listesi partide tartışmalara neden olmuştu. 

Listenin Koray Aydın tarafından servis edildiği iddiaları tartışmalara neden olmuştu.
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