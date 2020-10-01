Meral Akşener’in A takımı belli oldu

Kısa bir süre önce partiye katılan Erhan Usta Ekonomi Politikaları Başkanı olurken, tartışmaların odağındaki isim Koray Aydın yine Teşkilat Başkanı seçildi. Yavuz Ağıralioğlu ise Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı görevine getirildi.







İşte İYİ Parti Başkanlık Divanı’ndaki isimler ve görevleri:





Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı





Genel Sekreter Uğur Poyraz





Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır





Teşkilat Başkanı Koray Aydın





Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem





Seçim İşleri Başkanı Mehmet Tolga Akalın





Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kamil Erozan





Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu





Ortadoğu Politikaları Başkanı Salim Ensarioğlu





Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun





konomi Politikaları Başkanı Erhan Usta





Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale





Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Nuri Okutan





Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat





Toplumsal Politikalar Başkanı Ünzile Yüksel





Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu





Gençlik Politikaları Başkanı Berna Sukas





Doğa ve Çevre Politikaları Başkanı Arzu Önşen





STK İlişkileri Başkanı Burak Akburak





İyi Parti'nin 2. Olağan Kurultayı’nda dağıtılan “İlk 75'te de olsa tercih edilmeyecekler” listesi partide tartışmalara neden olmuştu.





Listenin Koray Aydın tarafından servis edildiği iddiaları tartışmalara neden olmuştu.