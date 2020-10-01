Meral Akşener’in A takımı belli oldu

Kısa bir süre önce partiye katılan Erhan Usta Ekonomi Politikaları Başkanı olurken, tartışmaların odağındaki isim Koray Aydın yine Teşkilat Başkanı seçildi. Yavuz Ağıralioğlu ise Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı görevine getirildi.
İşte İYİ Parti Başkanlık Divanı’ndaki isimler ve görevleri:
Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı
Genel Sekreter Uğur Poyraz
Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır
Teşkilat Başkanı Koray Aydın
Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem
Seçim İşleri Başkanı Mehmet Tolga Akalın
Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kamil Erozan
Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu
Ortadoğu Politikaları Başkanı Salim Ensarioğlu
Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun
konomi Politikaları Başkanı Erhan Usta
Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale
Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Nuri Okutan
Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat
Toplumsal Politikalar Başkanı Ünzile Yüksel
Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
Gençlik Politikaları Başkanı Berna Sukas
Doğa ve Çevre Politikaları Başkanı Arzu Önşen
STK İlişkileri Başkanı Burak Akburak
İyi Parti'nin 2. Olağan Kurultayı’nda dağıtılan “İlk 75'te de olsa tercih edilmeyecekler” listesi partide tartışmalara neden olmuştu.
Listenin Koray Aydın tarafından servis edildiği iddiaları tartışmalara neden olmuştu.