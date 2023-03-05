Samanyolu Haber /Gündem / Meral Akşener’in “Ersan Şen” tercihinin perde arkası /05 Mart 2023 18:34

Meral Akşener’in “Ersan Şen” tercihinin perde arkası

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Altılı Masa’yı tekmeleyerek terk etmesinin şok etkisi, olanca gücüyle devam ediyor.

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SAMANYOLUHABER.COM - ANALİZ 

Akşener’in hamlesinde, hemen hiç kimse akılcı, makul ve ahlaki bir yön göremiyor. Akşener’in düğmesine bastığı saçmalıklar silsilesinin son halkası, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ersan Şen’i Ankara’ya davet etmesi oldu. Akşener’in “Ersan Şen” tercihi, Altılı Masa’ya çektiği operasyonun da perde arkasını aralamış oldu.

İYİ Parti ve Meral Akşener’in kimsenin anlam veremediği hamlesini, sosyal medyada dolaşıma giren bir söz çok veciz bir şekilde açıklıyor. Merhum Süleyman Demirel’e atfedilen bir söz bu. Eskimo atasözü olarak da geçiyor: “Rüzgarsız havada dönen fırıldağın mutlaka bir üfleyeni vardır.”

Gerçekten de İYİ Parti’nin fırıldak misali dönüşü için en küçük bir esinti dahi yoktu. Kılıçdaroğlu 2 yıldır aday olmak istediğini ifade ediyor ve buna yönelik bir strateji izliyordu. Akşener’in işaret ettiği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da kendilerinin aday olmadığını ve Kılıçdaroğlu’nu desteklediklerini deklare ettiler.

Akşener, Altılı Masa’yı tekmeleme gerekçesini, “kazanacak aday” vurgusu yaparak izah etmeye çalışıyor. “Erdoğan’dan kurtulmayı” en çok kendisinin istediği algısını oluşturmaya çabalıyor. Bu şekilde, “Saray’a angaje olduğu için Altılı Masa’yı tekmelediği” şeklindeki eleştirilerin önünü kesmeyi hedefliyor.

Gerçekten öyle mi? Meral Akşener, Erdoğan’dan kurtulmayı çok istediği için mi Altılı Masa’ya rest çekip devirdi?

Bu sorunun cevabını, dün akşam öğrenmiş oldu. Habertürk TV’deki ‘Olaylar ve Görüşler’ programının canlı yayınında konuşan hukuk profesörü Ersan Şen, cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini, İYİ Parti’nin kendisini düşünmesi söz konusu olursa, aday olabileceğini ifade etti. “İYİ Parti teklif ederse aday olur musunuz?” sorusuna, “Canımız feda, kanımız feda. Tereddütsüz… Karşılık varsa, yüce millet istiyorsa, karşılıksız bırakmayız. Millet çoban ateşini yakarsa uzak durmayız” yanıtını verdi.

Meral Akşener derhal harekete geçip canlı yayın devam ederken Ersan Şen’i aradı. Şen görüşmeyi şöyle aktardı: “Akşener, ‘Bunda ciddi misiniz' dedi, ‘Ciddiyim' dedim, görüşmek istedi. Muhtemelen bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceğiz.”

Kemal Kılıçdaroğlu’na “kazanamayacak” diye ağır ithamlar eşliğinde karşı çıkıp, Ersan Şen’e adaylık teklif etmenin mantığı var mı? Ersan Şen, Erdoğan’ın karşısında kazanabilecek aday mı? Zerre kadar mantık taşıyor mu bu hamle?

Parti seçmenini Kılıçdaroğlu yerine Ersan Şen’e yönlendirince, kimin ekmeğine yağ sürmüş oluyor Akşener? Elbette Erdoğan’ın.

Akşener’in Ersan Şen tercihi, gerçeği gün yüzüne çıkardı ve oluşturmaya çalıştığı “Altılı Masa’yı Erdoğan’dan kurtulma arzusu nedeniyle terk ettiği” algısını yerle bir etti. Foyasını kendisi ortaya döktü Akşener.

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