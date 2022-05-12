Meral Akşener Kaftancıoğlu için ne dedi?

Yargıtay'da CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı bazı davalardaki hapis cezalarının onanması sonrası farklı isimlerden yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.





Knıyla ilgili açıklaması merak edilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sosyal medya hesabında konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.





Partisinin konuyla ilgili basın bildirisini de paylaşımına ekleyen Akşener mesajında, "Dünün mağdurlarının, bugün mağrur olduğu bu ucube sistem, Türkiye’yi daha fazla taşıyamaz. O sandık gelecek, bu vesayet bitecek. #AzKaldı..." ifadelerini kullandı.





