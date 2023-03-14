Meral Akşener, mesajlarını Ersan Şen üzerinden verdi

SAMANYOLUHABER.COM- ANALİZ





Türkiye, demokrasiye dönüş için son fırsatı niteliğindeki seçime adım adım yaklaşırken, Altılı Masa’da sular hala durulmadı. Millet İttifakı bileşeni partilerde bir yandan seçimi çantada keklik görmekten kaynaklanan rehavet havası var; diğer yandan da Meral Akşener itirazlarını dillendirmeye devam ediyor. Üstelik Akşener itirazlarını, Kemal Kılıçdaroğlu yerine Cumhurbaşkanlığı için aday gösterdiği Ersan Şen üzerinden kamuoyuna duyuruyor.

Akşener, Altılı Masa’ya geri döndükten sonra katıldığı Habertürk canlı yayınında çıkardığı krizle ilgili, “Bundan sonra yapmayacağım, söz” demişti, ancak nedense hala fikir ayrılığı izlenimi vermeye devam ediyor. Üstelik bu algıyı oluştururken, Erdoğan rejiminin yargı aparatlarından Ersan Şen’i kullanıyor.





Ersan Şen, dün akşam Haber Türk canlı yayınında, Meral Akşener’le ailecek yedikleri yemeği ve aralarında geçen konuşmaları anlattı. Şen, Altılı Masa’da önce Cumhurbaşkanı ve 2 yardımcısı olacak şekilde bir formülün geçerli olduğunu iddia edip, şunları söyledi: “Daha sonra içeride bu değişmiş. Fakat bu konuda 1+5+2 formülüyle ilgili kendisinin kabul etmek durumunda kaldığı bir formül olmuş. Ama bazı arkadaşların hoşnut olmadığı da ortada.”





Şen, soru üzerine hoşnutsuzluğun Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak isimlerde olduğunu söyledi. Hoşnutsuzluğun Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ta olduğunu ifade ederken, İYİ Parti’nin de bu durumdan rahatsız olduğunu belirtti.





Bilindiği üzere Akşener, Altılı Masa’ya dönme şartı olarak, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmasını istemiş ve bu talebi ara bir formülle kabul edilmişti. Akşener bu ara formülden kendisinin de İmamoğlu ve Yavaş’ın da hoşnut olmadığı mesajını Ersan Şen’i aracı kılarak net bir şekilde kamuoyuna duyurdu.





Akşener’in hem Ersan Şen’i hem Cumhurbaşkanlığına aday gösterme düşüncesi hem de Altılı Masa’ya dair hoşnutsuzluk mesajlarını onun üzerinden duyurması çok ilginç ve merakı celb eden bir durum. Ersan Şen’in Erdoğan’ın Deniz Feneri ve 17-25 Aralık Yolsuzluk Soruşturmalarından kurtulması için adliye koridorlarında her türlü dalavereyi çevirdiği hususu net bir şekilde ortada iken, gazeteci Cevheri Güven bu dalavereleri detaylarıyla anlatmışken, Akşener neden Ersan Şen’e bu denli güçlü itibar gösteriyor?





Akşener, Ersan Şen’i cumhurbaşkanlığı adaylığı için düşünmesi konusunda, “Ersan Bey'i çok severim. Kendisini evimde ağırlamak isterim” şeklinde konuşmuştu. Akşener muradına erdi, Ersan Şen’i evinde ağırladı. Bununla da kalmadı, Altılı Masa’daki tartışmaları ve hoşnutsuzluklarını anlattı ona.





Ersan Şen’in, kendisini çok seven Akşener’den dinlediklerini, ondan izinsiz kamuoyuna açıklamış olduğunu düşünmek saflık olur. Şen açıklamamış bile olsaydı, siyasi ahlakla bağdaşmayan bir durum bu. Artık seçime çok az bir zamanın kaldığı şu günlerde, Millet İttifakı’nda yeni ayrılık tohumu ekmek anlamına gelen bu “kulis”leri Ersan Şen’le paylaşması başlı başına bir garabet.





Meral Akşener’in asıl açıklaması gereken husus, Altılı Masa kulisleri değil, Ersan Şen’e olan bu ilgisinin sebebidir. Neden Şen’i cumhurbaşkanı adaylığına layık gördü? Cumhurbaşkanlığı için Şen’i işaret ederken kime mesaj verdi? Neden Altılı Masa’da kriz çıkarabilecek adımlara devam ediyor ve açıklamalarını Ersan Şen üzerinden yapıyor?





Yeni tartışmalara neden olmaması için, belki şimdi değil ama ileride bugünlere mercek tutulduğunda, bu sorulara mutlaka cevap vermeli Meral Akşener.



