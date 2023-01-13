Meral Akşener taburcu oldu

İYİ Parti lideri Meral Akşener dün, kalbinde ritim bozukluğu ve çarpıntı nedeniyle Kavaklıdere’deki Güven Hastanesi'ne kaldırıldı. Akşener, 10.50'de taburcu olarak, tedavi gördüğü hastaneden ayrıldı.





İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, hastane önünde yaptığı açıklamada Zorlu, "Birazdan taburcu olacak. Soru cevap almayacak. Türkiye'nin çok ağır sorunları var. Başkanımızın sorumluluğu, ülkesine olan sevdası büyük. Karış karış ülkemizi gezen cesur insan bu süreçte biraz yoruldu istirahat edecek" demişti.





İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez de, "Sayın Genel Başkanımız birazdan taburcu olacaklar. Türkiye tarihi bir dönemeçten geçiyor. Sayın genel başkanımızın sırtında çok ama çok ağır sorumluluklar var. Stresli bir dönemden geçiyor. Çok ağır tempoda çalıştı geçtiğimiz günlerde. Dün de ifade ettiğimiz gibi kalbinde bir ritim bozukluğu oldu. Şu anda her şey yolunda. Bir süre istirahat etmesi gerekiyor. Genel başkanımız bir süre sonra kaldığı yerden aynı tempoyla, hizmet sevdasıyla yoluna devam edecektir" ifadelerini kullanmıştı.