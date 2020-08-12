Meral Akşener ve Ali Babacan'dan ortak açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik “evine dön” çağrısı gündemdeki yerini korurken; Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti.







Akşener ile Babacan, görüşmenin ardından basın toplatısı gerçekleştirdi.





BABACAN: PARTİMİZİN TEŞKİLATLANMASIYLA İLGİLİ BİLGİLER SUNDUM





Babacan, “Bugün Sayın Meral Akşener, hayırlı olsun ziyareti yaptı. Bu nazik ziyaret için çok teşekkür ederim. Heyetler halinde görüşmeler yaptık. Ben kendisine partimizin teşkilanlanmasıyla ilgili ve temel alandaki politikalar ve uygulamaları ile ilgili bilgiler sundum. Ülkemizin meselelerini kısa başlıklar halinde değerlendirdik. Türkiye her alanda zor dönemlerden geçiyor. Ülkemiz çok daha iyisine layık. Her alanda çok daha iyi yönetime layık. Sorunlar gittikçe büyüyor ve ülkemizin geleceği için çalışmak zorundayız. Vatandaşımız siyasetten çözüm bekliyor” dedi.





AKŞENER: GELECEK HAFTA DA GELECEK PARTİSİ'NE GİDECEĞİZ





Akşener ise “Komşu olduk ve bir hayırlı olsun ziyareti yaptık. Gelecek hafta da Gelecek Partisi’ne ziyaret yapacağız. Bana ‘DEVA Partisi’ni nasıl karşılıyorsunuz’ diye çok soruldu, ben de ‘çok olumlu karşılıyorum çünkü siyasette rekabet, daha fazla çalışma getireceği için olumlu biliyorum’ demiştim. Karşılıklı olarak partilerimizin kuruluş aşamasında yaşadıklarımızı, tecrübelerimizi paylaştık. Daha sonra memleket meselelerini tahlil ettik. Değerli görüşleri için teşekkür ediyorum. Misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı olsun” diye konuştu.





İTTİFAK AÇIKLAMASI





"Cumhur İttifakı’ndan DEVA Partisi’ne yönelik bir çağrı olursa kriterleriniz nelerdir” sorusuna Babacan, “Biz şu anda teşkilatlarını kurma aşamasında bir partiyiz. Odaklanmamız, çözümler üretmek ve toplumla paylaşmak. Şu an odaklandığımız konu bu” yanıtını verdi.





BAHÇELİ'NİN SUÇLAMALARINA YANIT YOK





Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Güçlendirilmiş parlamenter sistem boşuna bir özlemdir” açıklamasıyla ilgili soruya, “Biz hiçbir siyasi partinin genel başkanına parmak sallamadık. Sayın Bahçeli’nin Türkiye’ye dair görüşleri elbette anlatma hakkına sahiptir. Biz de saygı duyuyoruz. Dolayısıyla söyleyecek sözüm yok” dedi.





Bahçeli’nin kendisi hakkında “IMF’ci bir kafa” suçlaması konusunda Babacan, “Biz baştan açıkladık. Biz yepyeni bir tarz inşa ediyoruz. Bugünkü açıklamanın o tarzla açıklama yapmayı olumlu bakmıyoruz. Biz sorunlar nedir diye bakıp çözüm üretmenin gayreti içindeyiz” karşılığını verdi.