Meral Akşener, YSK’ya hakaret ettiği iddiasıyla ifade verdi

16 Nisan referandumunun ardından mühürsüz oy pusulalarına ilişkin yaptığı bir açıklama nedeniyle 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Akşener hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı kamu görevlisine hakaret iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Akşener, davaya ilişkin Ankara Adliyesi’nde ifade verdi.

Halk TV’de yer alan habere göre, ifadesinin ardından açıklama yapan Akşener şunları söyledi:





“5 yıl olmuş o da İstanbul’da ikinci seçimler sırasında raftan inip gizlilik kararı verilmiş, ifademin alınmadığı, avukatlarımın ne olduğunu bilmediği, arada bir canım sıkıldıkça, biraz neşelenme ihtiyacı hissettiğim zaman gidip ifade verdiğim, ifademi alın dilekçesini verdiğim bir davamız daha var. İlginç, haldır haldır bu hızın sebebini merak etmekteyim. Geçen haftaki grup toplantısındaki konuşmamda hanım kızımın çıkışından sonra da bu hızı tebrik ediyorum.”





“SİZ ÇOK YÜKSEK TONDAN BAĞIRARAK KONUŞTUĞUNUZ ZAMAN PROVOKATÖRLER DEVREYE GİRERLER”





“Bu konuda çok net bizim tavrımız. Gencecik çocuklar bunlar, hem sayın Erdoğan hem sayın Bahçeli’nin torunları yaşındalar. İkincisi, okulun dışından atanmış, intihal yaptığı sabit bir kişi, AK Parti’den aday olmuş çok değerli bir arkadaş ise niye milletvekili, bakan yapılmamış? Boğaziçi Üniversitesi’ne atanmış. Özelliği ne dışarıdan olması. AK Parti’ye yakın elbette ki hoca vardır Boğaziçi Üniversitesi’nde, onlardan değil de dışarıdan birinin atanmış olmasına biz dikkatle bakıyoruz. Bunu özellikle nasırlara, sinirlere basılması olarak gördüğümüzü söyledik. Dolayısıyla gençler, hocalar buna karşı çıktılar. Demokratik bir hakkı kullandılar, siz çok yüksek tondan bağırarak konuştuğunuz zaman provokatörler devreye girerler. Devlet olarak göreviniz güvenlik sağlamaktır.





“O ÇOCUKLARA CUMHURBAŞKANI OLARAK ‘TERÖRİST’ DİYEMEZSİN KARDEŞİM”





Buradan bir gerilim, gerginlik çıkartma ihtiyacı var. Ben 80 öncesinin talebesiyim, sayın Erdoğan bilmez, diğerleri de bilmez. Çakıl taşı olan bizdik o zaman. Kaosu çıkaran yönetemez. Dolayısıyla bugün, bu ülkeyi yöneten muhteremlere diyorum ki bu dili terk edin. O çocuklara cumhurbaşkanı olarak ‘terörist’ diyemezsin kardeşim. Bu bir gündem değiştirme çabası ise de yanlış. O gençlere karşı tutum da yanlış. Buradan bir fayda çıkmaz.





Dolayısıyla o arkadaşa istifa et deniliyor. Liberalliği ile meşhur kişinin kendini koyduğu konum çok ilginç. ‘Bana dokunan devlete dokunmuş olur’ diyor. Biz nereye gidiyoruz? Altı sonu insansın, profesörsün. Ne makammış kardeşim bu? Bunun kimseye faydası yok.”





“BU ÜLKEYİ YÖNETENLERİN HER BİRİ BİRER ERGEN HALİNE DÖNMÜŞ”





“Bu ülkeyi yönetenlerin her biri birer ergen haline dönmüş olduğuna göre gençler akıllı olmak, dikkatli olmak, güvenli olmak sizin göreviniz oldu. Provokatörlere, provokasyonlara gelmemek sizin göreviniz oldu. Bin yaşındaki insanların ergen tavırlarına hayretler içerisinde kalıyorum.”