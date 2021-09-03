Samanyolu Haber /Politika / Meral Akşener'den 17-25 için Yüce Divan çağrısı /03 Eylül 2021 10:17

Meral Akşener'den 17-25 için Yüce Divan çağrısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski bakan Erdoğan Bayraktar'ın itiraf niteliğindeki açıklamaları sonrası yeniden gündeme gelen 17-25 Aralık dosyalarıyla ilgili olarak Yüce Divan çağrısı yaptı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu.

Akşener, eski bakan Erdoğan Bayraktar'ın 17-25 Aralık süreciyle ilgili gündem olan açıklamalarına ilişkin Yüve Divan çağrısında bulunarak "Eğer bu arkadaşlar suçsuz ise aklanıp geri dönerler. O zaman yargıda FETÖ adamları var diye sorunları varsa bugün öyle bir sorunları yok" dedi.

Akşener'in açıklaması şöyle:

"Önce Erdoğan Bayratar bey ilk tapeler gündeme geldiğinde de NTV’ye bağlanıp açıklama yapmıştı. Eğer bir şey varsa Sayın Erdoğan’ın bilgisi dahilinde yaptığını ve istifa gerekiyorsa Erdoğan’ın istifa etmesi gerektiğini söylemişti.

Bayraktar’ın bu açıklamaya kadar AKP’yi gagalayan sözleri vardı. Bir vicdan isyanı olabilir. Dönemin “Hırsız” dediği görevliler ile adının bir anılmasını istemiyor ve görevi kötüye kullanmaktan değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Cemil Çiçek’in de Bayraktar’ın da önemli sözleri.

Biz Meclis’te bir soruşturma komisyonu tutup, hemen Yüce Divan'a gönderilmesini sağlayabilirsek eğer, Türkiye bir türlü unutamadığı bu travmadan kurtulur. Eğer bu arkadaşlar suçsuz ise aklanıp geri dönerler. O zaman yargıda FETÖ adamları var diye sorunları varsa bugün öyle bir sorunları yok. Bu 4 kişinin Yüce Divan'a gönderilmesinde fayda. O dönem ortaya çıkan paralar, tapeler, o günkü gündem için söylüyorum. Bunlar unutulmaz. Bunun üzerine 5-10 maaşlı danışmanlar ortaya çıktığında Sayın Erdoğan’a faydası olur."
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